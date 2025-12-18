Мужчины могут держаться за руки — но есть тонкая грань: нюансы закона о ЛГБТ в Казахстане

В Казахстане продолжаются обсуждения поправок в законы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, какие действия считаются допустимыми, а какие — противоправными. Речь идет о законопроекте, который также регулирует вопросы архивного дела и ограничение распространения противоправного контента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pinterest

На брифинге Кочетов подчеркнул, что смысл закона в части «пропаганды» не изменился: под ней понимается именно положительная оценка ЛГБТ-деятельности, а не сам факт проявления отношений.

"Какая изначально была, такая и есть. Под пропагандой мы подразумеваем именно положительную оценку", — уточнил вице-министр.

Фильмы, онлайн-кинотеатры и возрастные ограничения

Кочетов отдельно остановился на вопросах кинематографа и онлайн-кинотеатров. Он пояснил, что ранее говорил о возрастной градации контента, а не о запретах.

Он отметил, что на различных этапах обсуждений с кинотеатрами и платформами власти выступали за более высокую возрастную градацию фильмов, а конкретные меры, такие как блюр или вырезание сцен, будут обсуждаться позже.

"Как это будет в конечном итоге — будет ли что-то вырезаться, блюриться или применяться иной формат — все это впереди. Нормы будут обсуждаться максимально открыто", — сказал Кочетов.

Когда держание за руки не считается пропагандой

На вопрос журналистов о практических примерах Кочетов пояснил:

Допустимо: если двое мужчин идут, держась за руки, и публикуют это в соцсетях — это не считается пропагандой.

Недопустимо: если при этом они приглашают других присоединиться к сообществу ЛГБТ — это уже подпадает под определение пропаганды.

Таким образом, закон делает четкую границу между личными проявлениями и активным призывом к участию в ЛГБТ-сообществе.

Контроль и мониторинг контента

После принятия поправок пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет включена в перечень противоправного контента, который государство будет отслеживать.

"Ранее эта статья не входила в перечень контента, который мы отслеживаем… После поправок мы будем осуществлять правовой мониторинг, как и по всем другим нормам", — отметил Кочетов.

Он добавил, что статья 14 закона об онлайн-платформах закрепляет перечень контента, за которым ведется наблюдение. В этот список войдут пропаганда ЛГБТ и педофилия.

Зачем вводить нормы, если «ничего не меняется»?

На вопрос о необходимости введения таких норм, если формально «ничего не меняется», вице-министр объяснил, что это часть глобального тренда:

Крупные онлайн-платформы, такие как Meta, уже блокируют контент, связанный с ЛГБТ.

Принятие подобных правил в Казахстане соответствует международной практике мониторинга и регулирования.

"Если Facebook, Instagram и другие площадки видят такой контент, значит, он существует", — подчеркнул Кочетов.

Исторический контекст

В апреле прошлого года депутаты Мажилиса инициировали поправку в законопроект «О массмедиа», предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ.

Позднее обсуждалась возможность введения уголовной ответственности , приравнивающей пропаганду ЛГБТ к разжиганию социальной, национальной, расовой или религиозной розни.

17 апреля закон был принят во втором чтении, но предложения депутатов о ЛГБТ-пропаганде в итоговый документ не вошли.

Таким образом, текущие дискуссии касаются точной формулировки того, что считается пропагандой, а что — допустимой публичной демонстрацией отношений.