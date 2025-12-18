18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.12.2025, 16:29

Минкультуры объяснило, что действительно можно делать с флагом Казахстана

Новости Казахстана 0 397

В Казахстане снова заговорили о правилах использования государственного флага — на этот раз поводом стали праздничные автомобили, украшенные символами страны. Министерство культуры и информации разъяснило, что можно и чего нельзя делать с флагом Казахстана, а также прокомментировало недавние случаи остановок водителей дорожной полицией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

О ситуации: остановки на празднике вызвали волну обсуждений

Во время празднования Дня независимости пользователи социальных сетей заметили, что некоторые водители, украсившие свои машины флагами, подвергались остановке со стороны сотрудников дорожной полиции. Эти случаи вызвали активное обсуждение в интернете — многие начали сомневаться, законно ли использовать государственный символ таким образом.

В МВД Казахстана уже дали официальный комментарий: размещение государственного флага на автомобиле не является нарушением закона. При этом ведомство уточнило, что во время празднования некоторые граждане всё же создавали препятствия другим участникам движения, нарушали ПДД и перекрывали улицы, что и стало причиной остановок.

МВД проверит неправомерные действия полицейских

Министерство подчеркнуло, что любые факты незаконной остановки автомобилей будут тщательно проверены, а сотрудники полиции, нарушившие закон, понесут дисциплинарное наказание. Таким образом, случаи остановок не должны восприниматься как правило: главное — соблюдать правила дорожного движения.

Позиция Министерства культуры и информации: флаг — для патриотизма, не для нарушений

В министерстве подтвердили, что размещение государственного флага на автомобиле не влечёт административной ответственности. В ведомстве также напомнили:

  • использование государственных символов регулируется законами;

  • Министерство культуры и информации контролирует правильное применение символики;

  • поощряется использование флага для выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности и поддержки достижений страны и её граждан, но строго в рамках действующего законодательства.

Таким образом, флаг на авто — не только законное, но и приветствуемое проявление патриотизма. Главное — не нарушать ПДД и не создавать препятствий для других участников движения.

3
1
0
