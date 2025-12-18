Что нужно сделать каждому казахстанцу, прежде чем подписать кредитный договор

В современном Казахстане кредиты стали частью повседневной жизни большинства граждан. Ипотека, автокредит, потребительский заем или «быстрые деньги» на карту кажутся простым решением, но возвращение долга без проблем требует внимательного и осознанного подхода. Как оформить кредит, чтобы он не превратился в финансовую ловушку, сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz .

1. Определите реальную необходимость кредита

Перед тем как подписывать договор, задайте себе главный вопрос: действительно ли без кредита не обойтись?

Кредит – это не подарок и не «легкие деньги», а обязательство, за которое придется платить больше, чем взяли. Поэтому важно понимать, зачем он нужен:

Срочные жизненные нужды : лечение, образование, ремонт жилья после аварии – кредиты в таких случаях оправданы.

Желания «ради удовольствия»: новый гаджет, отпуск, дорогая покупка – в таких случаях лучше накопить самостоятельно, чтобы не создавать долговую нагрузку.

Совет экспертов: попробуйте отложить хотя бы часть суммы самостоятельно. Если регулярное накопление удается, значит, вы сможете справиться и с кредитными выплатами. Если нет – возможно, сейчас не время для займа.

2. Рассчитайте свою кредитную нагрузку

Перед новым кредитом важно понять, какую долю дохода уже занимают текущие займы. Для этого используется показатель долговой нагрузки, который показывает, какая часть ваших доходов уходит на погашение кредитов.

В Казахстане установлены ограничения: банк не может выдать новый кредит, если нагрузка превышает половину дохода. Иными словами, как минимум половина ваших доходов должна оставаться на повседневные расходы – еду, жилье, транспорт и непредвиденные траты.

Пример: если вы зарабатываете 300 000 тенге в месяц, общие выплаты по всем кредитам не должны превышать половину этой суммы – 150 000 тенге.

Проверить свою кредитную нагрузку можно с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах банков. Это поможет объективно оценить финансовые возможности и избежать излишнего стресса.

3. Изучите рынок и сравните условия

Частая ошибка заемщиков – спешка. Услышав фразу «одобряем за 5 минут», многие подписывают договор, не вдаваясь в детали. А именно в деталях скрываются переплаты.

Перед выбором кредита стоит обратить внимание на:

Годовую эффективную ставку (ГЭСВ) – она показывает полную стоимость кредита с учетом всех комиссий и страховок.

Скрытые платежи – за обслуживание счета, открытие, досрочное погашение.

Страховку жизни или имущества – уточните, можно ли отказаться.

Возможность досрочного погашения без штрафов – поможет сэкономить при появлении лишних средств.

Сравнивайте предложения нескольких банков. Иногда выгоднее оформить кредит там, где вы уже получаете зарплату, так как банк снижает процент из-за меньшего риска.

4. Проверьте свою кредитную историю

Кредитная история – это ваш финансовый паспорт. Любая просрочка, даже старая, может повлиять на решение банка и увеличить процентную ставку.

Получить отчет можно через Первое кредитное бюро или портал eGov.kz .

Если обнаружите ошибки или старые долги, которые уже погашены, – подайте запрос на исправление.

Хорошая кредитная история повышает шансы на одобрение и улучшает условия кредита.

Итог

Взять кредит легко, но вернуть его без проблем – гораздо сложнее. Четкое понимание своих целей, расчет долговой нагрузки, внимательное изучение условий и проверка кредитной истории помогут казахстанцу оформить заем без стресса и лишних переплат.