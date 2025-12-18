Двойная цена человеческой жизни: в Казахстане предлагают вдвое увеличить страховые компенсации

В Казахстане готовится масштабное изменение в системе страховых выплат при дорожно-транспортных происшествиях: размер компенсаций за гибель человека планируют удвоить. Соответствующий законопроект сегодня был представлен в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: СР

Максимальные выплаты вырастут до 15 миллионов тенге

Депутат Нартай Сарсенгалиев рассказал, что в настоящее время при страховании жизни максимальная сумма выплаты при смерти составляет около 7 миллионов тенге. Новый законопроект предполагает увеличить эту сумму вдвое.

«Сейчас мы требуем, чтобы выплаты выросли вдвое. Если взрослый человек погибает — от страховой компании компенсация должна достигать до 15 миллионов тенге. Аналогично удваиваются выплаты для людей с инвалидностью после ДТП», — отметил депутат.

Компенсации для инвалидов также удвоятся

Законопроект предусматривает увеличение выплат для всех категорий инвалидности:

Первая группа инвалидности : с 1 600 до 3 200 МРП (около 12,5 миллиона тенге).

Вторая группа инвалидности : с 1 200 до 2 400 МРП (около 9,4 миллиона тенге).

Третья группа инвалидности: с 500 до 1 000 МРП (около 3,9 миллиона тенге).

Таким образом, система страхования станет более справедливой и учитывающей последствия аварий для пострадавших.

Выплаты родственникам погибших станут обязательными

Проект также меняет правила выплат родственникам: если у погибшего взрослого нет несовершеннолетних детей, страховка сейчас зачастую не выплачивается.

В новой редакции закона компенсация будет гарантирована близким человеку — супругу или родителям — вне зависимости от наличия детей на иждивении.

Страхование автомобилей: выплаты тоже увеличат

Депутат отметил, что важен учёт и владельцев транспортных средств. На дорогих автомобилях ремонт даже одной фары может стоить 1–2 миллиона тенге. При текущем уровне выплат многие граждане вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть расходы.

«Сейчас максимальная выплата составляет до 600 МРП — это около 2 350 000 тенге. Мы предлагаем увеличить эту сумму вдвое, тогда максимальная компенсация достигнет 4 718 000 тенге», — добавил Сарсенгалиев.

Итог

Законопроект, если его примут, станет одним из крупнейших изменений в сфере страховых выплат за последние годы, значительно увеличивая финансовую защиту граждан при дорожно-транспортных происшествиях и справедливость компенсаций для родственников погибших и пострадавших.