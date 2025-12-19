18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 19:41

51% акций Qazaq Air проданы: кто стал новым владельцем казахстанской авиакомпании

Новости Казахстана 0 415

Фонд "Самрук-Казына" завершил крупную сделку, продав 51% акций национальной авиакомпании Qazaq Air вьетнамской Sovico Group за 1,02 млрд тенге. Информация об этом содержится в финансовой отчетности фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто стал новым владельцем

Согласно документам:

  • 49% доли авиакомпании перешли в собственность Central Asia Aviation Holdings Limited.

  • 2% доли были проданы компании KAZASIA HOLDINGS LIMITED.

Таким образом, в сумме контрольный пакет (51%) оказался в руках иностранных инвесторов.

Контроль компании сменился, но влияние фонда сохраняется

Финансовая отчетность подчеркивает:

  • После сделки "Самрук-Казына" потерял контроль над Qazaq Air".

  • Вместе с тем фонд сохранил значительное влияние и признал свою инвестицию в ассоциированную компанию по справедливой стоимости.

Это означает, что, несмотря на продажу, фонд все еще участвует в стратегических решениях и финансовых результатах авиакомпании.

Сделка откладывалась, но долг погашен

Изначально планировалось завершить продажу Qazaq Air вьетнамскому инвестору до сентября 2024 года.

При этом инвестор взял на себя обязательство полностью погасить долг авиакомпании перед фондом, который составлял 38,4 млрд тенге.

Таким образом, сделка не только передала контроль над компанией, но и сняла с фонда крупные финансовые обязательства.

Что это значит для рынка авиации в Казахстане

Продажа контрольного пакета Qazaq Air является частью стратегии по привлечению иностранных инвестиций и оптимизации долговой нагрузки государственных компаний.

  • Для рынка это сигнал о вхождении иностранного капитала в национальную авиапромышленность.

  • Для пассажиров и бизнеса — возможные изменения в управлении и стратегии авиакомпании, включая расширение маршрутов и модернизацию флота.

