Международное вещание «Первого канала» приостановлено в Казахстане

С 31 декабря 2025 года зрители крупнейшего казахстанского оператора платного телевидения «Алма ТВ» столкнулись с отсутствием трансляции международной версии «Первого канала». Наряду с ним были отключены и другие каналы международного пакета: «Карусель» и несколько телеканалов из так называемого «Цифрового Телесемейства», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам представителя ТОО «Первый канал. Всемирная сеть» Ирины Калашниковой, отключение произошло по инициативе «Алма ТВ». Оператор потребовал снизить лицензионные платежи на 50%.
«На протяжении нескольких лет наша компания всегда шла навстречу в вопросах ценообразования и не повышала размер платежей. Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы продолжить многолетнее сотрудничество», — подчеркнула Ирина Калашникова.
Пакет «Цифрового Телесемейства» включает ряд популярных тематических каналов:
Дом Кино
Победа
Время
Телекафе
Музыка Первого
Бобер
Дом Кино Премиум
О!
Поехали!
Лапки LIVE
Отключение этих каналов оставило зрителей без привычных развлекательных, кино- и музыкальных программ.
Неожиданное прекращение трансляции вызвало недовольство у подписчиков «Алма ТВ», которые теперь лишились доступа к ряду любимых каналов. В случае дальнейшей эскалации конфликта между оператором и правообладателем, возобновление вещания может затянуться на неопределенный срок.
