Международное вещание «Первого канала» приостановлено в Казахстане

С 31 декабря 2025 года зрители крупнейшего казахстанского оператора платного телевидения «Алма ТВ» столкнулись с отсутствием трансляции международной версии «Первого канала». Наряду с ним были отключены и другие каналы международного пакета: «Карусель» и несколько телеканалов из так называемого «Цифрового Телесемейства», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: life.ru

Причина отключения: спор о лицензионных платежах

По словам представителя ТОО «Первый канал. Всемирная сеть» Ирины Калашниковой, отключение произошло по инициативе «Алма ТВ». Оператор потребовал снизить лицензионные платежи на 50%.

«На протяжении нескольких лет наша компания всегда шла навстречу в вопросах ценообразования и не повышала размер платежей. Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы продолжить многолетнее сотрудничество», — подчеркнула Ирина Калашникова.

Что входит в «Цифровое Телесемейство»

Пакет «Цифрового Телесемейства» включает ряд популярных тематических каналов:

Дом Кино

Победа

Время

Телекафе

Музыка Первого

Бобер

Дом Кино Премиум

О!

Поехали!

Лапки LIVE

Отключение этих каналов оставило зрителей без привычных развлекательных, кино- и музыкальных программ.

Возможные последствия для зрителей

Неожиданное прекращение трансляции вызвало недовольство у подписчиков «Алма ТВ», которые теперь лишились доступа к ряду любимых каналов. В случае дальнейшей эскалации конфликта между оператором и правообладателем, возобновление вещания может затянуться на неопределенный срок.