18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 10:44

Международное вещание «Первого канала» приостановлено в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 271

С 31 декабря 2025 года зрители крупнейшего казахстанского оператора платного телевидения «Алма ТВ» столкнулись с отсутствием трансляции международной версии «Первого канала». Наряду с ним были отключены и другие каналы международного пакета: «Карусель» и несколько телеканалов из так называемого «Цифрового Телесемейства», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Причина отключения: спор о лицензионных платежах

По словам представителя ТОО «Первый канал. Всемирная сеть» Ирины Калашниковой, отключение произошло по инициативе «Алма ТВ». Оператор потребовал снизить лицензионные платежи на 50%.

«На протяжении нескольких лет наша компания всегда шла навстречу в вопросах ценообразования и не повышала размер платежей. Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы продолжить многолетнее сотрудничество», — подчеркнула Ирина Калашникова.

Что входит в «Цифровое Телесемейство»

Пакет «Цифрового Телесемейства» включает ряд популярных тематических каналов:

  • Дом Кино

  • Победа

  • Время

  • Телекафе

  • Музыка Первого

  • Бобер

  • Дом Кино Премиум

  • О!

  • Поехали!

  • Лапки LIVE

Отключение этих каналов оставило зрителей без привычных развлекательных, кино- и музыкальных программ.

Возможные последствия для зрителей

Неожиданное прекращение трансляции вызвало недовольство у подписчиков «Алма ТВ», которые теперь лишились доступа к ряду любимых каналов. В случае дальнейшей эскалации конфликта между оператором и правообладателем, возобновление вещания может затянуться на неопределенный срок.

9
61
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Вот и вся дружба. Кому-то очень хочется рассорить народы. Готовые программы транслировать - это халява, а тут еще требуют снижения на 50%.
31.12.2025, 09:21
Галина63
Галина63
Это и раньше случалось, поэтому я перешла на тарелку. Одно время даже такое было, что в новогоднюю ночь показывали огонек за прошлый год или вообще пропадал первый канал и мы оставались без голубого огонька. Они постоянно договориться во время не могут.
31.12.2025, 07:23
Pluto 9701
Pluto 9701
Какая прелесть. С Новым годом господа! Вот поздравили так позлравили. Спасибо вам огромное.
31.12.2025, 05:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь