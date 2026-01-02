Налоговый кодекс запутал всех: почему 2026 год станет испытанием для казахстанцев - эксперт

С 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, но сделать его понятным для простых граждан и предпринимателей властям так и не удалось. Об этом в интервью Sputnik Казахстан рассказал налоговый эксперт и бизнес-консультант Дмитрий Казанцев, передает Lada.kz.

Фото: Arbat.Media

Президентская идея о простоте кода осталась невыполненной

О том, что Налоговый кодекс должен стать максимально понятным и прозрачным, президент Касым-Жомарт Токаев говорил ещё в 2022 году. Чиновники трудились над этим несколько лет, но, по словам Дмитрия Казанцева, цель не была достигнута.

"Кодекс не стал понятным. Он стал еще сложнее, еще непонятней, как для простых обывателей, так и для профессионалов. То есть, помимо кодекса, есть еще сотня нормативных документов, которые нужно тоже изучать, чтобы понимать, как работает Налоговый кодекс. Можно открыто сказать, что провал получился", — констатирует эксперт.

Что можно считать позитивным

По мнению Казанцева, одной из главных положительных новаций стал новый режим налогообложения для самозанятых. Этот режим особенно выгоден тем, кто работает самостоятельно, не имеет наемных сотрудников и не рассчитывает на государственную поддержку.

"Особенность статуса самозанятого в том, что не надо открывать ИП, не надо сдавать отчеты, не нужно закрывать. То есть, какой-то юридической бюрократии с регистрацией нет. Нужно просто установить приложение от государства, 'е-Salyq Business', либо 'е-Salyq Azamat'. Там будет раздел 'Самозанятый'. Зашел, и там есть функция пробивать чеки. Получил деньги — пробил чек. Все", — объясняет Дмитрий Казанцев.

Он уточняет, что данный режим будет действовать для тех, чей доход не превышает 1,3 миллиона тенге в год, а ставка налога составит всего 4%.

"Причем в эти 4% входят именно социальные налоги, то есть пенсионные отчисления, ОСМС. По сути, гражданин платит этот налог для того, чтобы быть защищенным в медицине и, чтобы 'капали' деньги на пенсию. 46 видов деятельности там разрешено. Это таксисты, логисты, те, кто работают по сетевому маркетингу, те, кто сами пекут, работают своими руками", — добавляет эксперт.

Упрощённый режим: что изменилось

Второй режим налогообложения — упрощёнка — существовал и ранее, но с 2026 года он претерпел изменения. Упрощёнка была объединена с розничным налогом: из последнего взяли «лучшее» и включили в новый формат.

"В новой упрощенке дали оборот 2,5 миллиарда тенге без НДС. То есть вот этот НДС, о котором говорят: 16% дополнительно, порог 40 миллионов и так далее, это не относится к упрощенке. Упрощенка платит свой налог. Налог причем сделали как? 4% базово, но каждый город имел право понизить ставку. Поэтому Алматы принял 3%, Астана 3%, Шымкент, Караганда 2%. То есть тут каждый город определяет сам, потому что именно этот налог идет в этот город", — поясняет Казанцев.

Однако есть и подводные камни:

"Самое интересное, что в новый кодекс заложили право не только понижать налог, но и повышать. То есть, в любой момент, налог могут повысить до 5 или до 6%. Я считаю, что это сделано в интересах государства. Чтобы впоследствии поднять налоги, им не придется вносить изменения в Налоговый кодекс. Достаточно будет распоряжения на уровне акимата", — комментирует эксперт.

Плюсы реформы упрощёнки также включают отсутствие ограничений по числу сотрудников и возможность работать по всей территории Казахстана:

"То есть, если посмотреть на предпринимателей, там порядка миллиона работают с физическими лицами, то для них, в целом, тоже вроде бы все неплохо", — отмечает Казанцев.

Ограничения упрощёнки и новые риски

Несмотря на видимые плюсы, эксперты считают, что введённые ограничения создают значительные риски для бизнеса. Так, теперь ИП на упрощёнке не могут работать с компаниями на общеустановленном режиме без серьёзных финансовых потерь.

"Чтобы понимать, общеустановленный режим — это компании не только крупные, это компании, которые платят налог с чистого дохода. То есть не с оборота, как ИП-шки, а где ведут учет доходов-расходов, вычисляют чистый доход и с него платят налоги. Так вот, таким компаниям на общем режиме сказали: 'Работайте с упрощенкой. Но на вычет, то есть на корректировку своих налогов, вы эту сумму не возьмете. И то есть любая ТОО-шка, которая отработала с упрощенщиком, теряет 36%. Потому что этот ИП-шник не платит НДС 16% и плюс КПН у этой ТОО-шки 20%. То есть на 36% компания попала", — объясняет Дмитрий Казанцев.

Результат таких ограничений очевиден: многие компании вынуждены предлагать своим контрагентам перейти на общеустановленный режим, угрожая разрывом сотрудничества в случае отказа.

"По нашим подсчетам порядка 300-400 тысяч ИП-шников в 2026-м году пойдут на общеустановленный режим. К чему это приведет? Если раньше этот ИП-шник платил 3% от оборота, то теперь он будет платить 26%, то есть 16 НДС, и 10 у него подоходный налог с оборота. Но этот ИП-шник, чтобы считать свои доходы расходами, теперь должен взять бухгалтера профессионального и, следовательно, его налоги по любому возросли", — предупреждает эксперт.

В результате повышение налоговой нагрузки неизбежно повлияет на цены для конечных потребителей:

"Я, как эксперт, считаю, что в целом удорожание тарифов будет на 20%. процентов. Причем это уже происходит. Мы уже видим этот кризис, который настает. Цены растут просто на глазах. То есть, понятное дело, многие предприниматели начали заранее поднимать цены, чтобы не в январе поднять цены сразу на 30 процентов, а постепенно. Мы уже видим этот кризис, а в январе-феврале он продолжится", — уверен Дмитрий Казанцев.

Чего ожидать в ближайшие месяцы

По мнению эксперта, кризис, вызванный налоговой реформой, продолжится в первые месяцы 2026 года. Многие предприниматели до сих пор не полностью разобрались в новых правилах.

"Это нонсенс, что у нас законодательно, по сути, сделали некую дискриминацию, что один бизнес не может работать с другим. Такой практики нет ни в одной стране мира. Наши решили экспериментировать несмотря на то, что весь бизнес против. Вот это ключевая реформа, которая сейчас самая остро обсуждаемая, и где мы не видим поддержки государства", — констатирует Дмитрий Казанцев.

Эксперт уверен, что ситуацию ещё можно исправить: необходимо отложить внедрение кодекса и внести доработки. Для этого нужен конкретный лидер, который возьмёт на себя ответственность и признает ошибки.

"Этот кодекс разрабатывается уже два года. Последний год очень активно. Министр национальной экономики, Комитет госдоходов — все очень громко заявляли с трибун, как они правильно сделали. Цифры давались президенту, и он подписал на их словах. Уходить из-за допущенных ошибок со своих мест, желающих нет. Даже когда в декабре президент сказал, что он слышит народ, что все возмущаются, что какие-то нормы надо вводить аккуратно, у бизнеса появилась надежда. И что мы получили буквально через пару дней. Определенным категориям бизнеса решили дать кредиты. И все", — говорит Казанцев.

По его словам, это дало понять, что менять кодекс в ближайшее время никто не собирается:

"Нам говорят: 'Давайте вы поработаете полгода, мы на вас посмотрим. Не 'умрете', тогда будем думать, что делать дальше", — объясняет эксперт.

Налоговый эксперт уверен: в текущем виде кодекс просуществует недолго. Уже в 2027 году потребуется новая редакция, поскольку основные проблемы 2026 года не были решены: