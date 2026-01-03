Конец привычной пенсии - деньги будут приходить не от государства: что изменится для работающих казахстанцев

С 2026 года система пенсионного обеспечения в Казахстане продолжит заметно смещаться в сторону накопительного формата. Все большую роль в будущих выплатах граждан будет играть не государство, а работодатель — через обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), размер которого вновь увеличивается. Это означает, что у части казахстанцев пенсионные накопления начнут расти быстрее, даже без дополнительных удержаний из их зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Почему пенсионная система меняется

Накопительная пенсионная модель, действующая в Казахстане, изначально строилась на принципе личной ответственности за будущий доход после выхода на пенсию. Основой таких накоплений остается обязательный пенсионный взнос (ОПВ) — 10% от заработной платы, который удерживается непосредственно с работника.

Однако одной этой суммы недостаточно, чтобы в будущем компенсировать отмену солидарной пенсии, выплачиваемой за трудовой стаж до 1998 года. Именно поэтому государство поэтапно усиливает роль работодателя, перекладывая на него часть пенсионной нагрузки.

Из чего сегодня складывается пенсия казахстанца

На данный момент пенсионный доход формируется сразу из нескольких источников:

базовая пенсия , выплачиваемая государством и зависящая от общего трудового стажа;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в размере 10% от заработка;

добровольные пенсионные взносы (ДПВ) — по желанию самого работника;

солидарная пенсия, доступная гражданам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев до 1998 года.

Однако солидарная составляющая постепенно уходит в прошлое. Ей на смену должен прийти новый механизм — обязательный пенсионный взнос работодателя.

Что такое ОПВР и зачем он нужен

ОПВР действует в Казахстане с 2024 года. Это обязательные отчисления, которые работодатель перечисляет за своих сотрудников, не уменьшая их заработную плату. Взнос предназначен для работников, родившихся после 1 января 1975 года включительно.

Важно понимать:

эти деньги не являются личной собственностью работника, но именно они должны в будущем заменить солидарную часть пенсии, которая перестанет действовать.

Сколько работодатели будут платить в 2026 году

Размер ОПВР ежегодно увеличивается. Если в 2025 году работодатели перечисляли:

2,5% от заработной платы сотрудника,

то с 1 января 2026 года, согласно Социальному кодексу, ставка вырастает до:

3,5% от дохода работника.

Таким образом, пенсионные накопления казахстанцев будут расти быстрее, даже если уровень зарплаты останется прежним. Более того, государство уже обозначило дальнейшие планы: к 2028 году ставка ОПВР должна достичь 5% от оклада.

Минимальные и максимальные суммы взносов

Размер ОПВР зависит от дохода работника, но при этом имеет четкие границы.

Минимальная база для расчета — одна минимальная заработная плата.

В 2026 году МЗП составляет 85 000 тенге , поэтому минимальный взнос работодателя будет равен 2 975 тенге в месяц.

Максимальная база — не более 50 МЗП, или 4,25 млн тенге.

В этом случае максимальный размер ОПВР составит 148 750 тенге ежемесячно.

Таким образом, чем выше официальная зарплата, тем заметнее вклад работодателя в будущую пенсию сотрудника.

Кто не получит взносы работодателя

Несмотря на расширение системы, ОПВР распространяется не на всех. Работодатели не обязаны перечислять взносы за граждан, которые:

достигли пенсионного возраста;

имеют бессрочную инвалидность I или II группы ;

проходят военную службу или относятся к приравненным к ним категориям;

родились до 1 января 1975 года.

Для этих групп пенсионное обеспечение формируется по иным правилам.

Что это означает для будущих пенсионеров

Увеличение ставки ОПВР — один из ключевых шагов по реформированию пенсионной системы. Фактически государство постепенно уходит от модели прямых обязательств и передает часть ответственности работодателям.

Для работающих казахстанцев это означает одно:

в 2026 году их пенсионные накопления будут расти быстрее — без дополнительных удержаний из зарплаты, а роль работодателя в формировании будущей пенсии станет еще более значимой.