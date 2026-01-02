18+
02.01.2026, 10:57

Кредиты по-новому: что банки приготовили для казахстанцев в 2026 году

Новости Казахстана 0 19 805

В последние годы казахстанские финансовые регуляторы усилили контроль за долговой нагрузкой населения. Новые ограничения и меры безопасности призваны минимизировать риски, связанные с ростом потребительских кредитов, и предотвратить массовые просрочки. LS подробно изучил, какие шаги были предприняты и чего удалось добиться, сообщает Lada.kz. 

Мораторий на продажу долгов и первые результаты

В 2024 году в Казахстане вступил в силу закон, направленный на снижение рисков при кредитовании. Одним из ключевых положений стала приостановка продажи банками и МФО долгов казахстанцев коллекторам до 1 мая 2026 года.

Эффект от меры оказался заметным:

  • В коллекторских агентствах количество проблемных заемщиков сократилось на 35%, до 395 тыс. человек.

  • Сумма задолженности уменьшилась на 27,6%, до 284 млрд тенге.

  • В МФО число должников снизилось на 22%, до 256 тыс. человек, а размер долга — на 15%, до 118 млрд тенге.

Однако парадоксально, что в самих банках после введения моратория количество проблемных заемщиков выросло на 7,6%, достигнув 596 тыс. человек.

Новые запреты и лимиты на кредитование

Закон 2024 года также установил жесткие ограничения для потенциальных заемщиков:

  • Запрет на выдачу потребительских займов гражданам с просрочкой более 90 дней.

  • Ограничение кредитования для клиентов с задержкой платежа более 30 дней для банков и 1 дня для МФО.

  • Максимальная сумма потребкредитов фиксируется на уровне, установленном регулятором.

  • В 2025 году введен предел максимального срока беззалоговых займов — 5 лет.

  • Банкам предписано соблюдать целевые индикаторы по дефолтам, чтобы предотвратить появление новых проблемных заемщиков.

Эти меры дали результат: рост беззалогового потребительского кредитования в банковских учреждениях замедлился с 29,3% в 2024 году до 13,2% за первые 10 месяцев 2025 года.

Что ждет заемщиков в 2026 году

Регулятор планирует внедрять новую модель поведенческого надзора, которая усилит защиту прав потребителей через управление поведенческими рисками.

Ключевые новшества:

  1. Финансовый омбудсман — создание единого офиса для независимого рассмотрения жалоб граждан.

  2. Коллективное урегулирование долгов — механизм для заемщиков с длительной просрочкой у нескольких кредиторов на базе омбудсмана.

  3. Проактивное внесудебное банкротство — гражданам с просрочкой свыше 5 лет будет предложена ускоренная процедура банкротства: срок сократят с 6 месяцев до 1 месяца, при условии согласия заемщика.

Регулятор подчеркивает, что эти меры не только защищают заемщиков, но и создают более устойчивую и безопасную систему кредитования.

Итог: ограничения как инструмент финансовой стабильности

Принятые меры показали эффективность в снижении долговой нагрузки населения и росте прозрачности на рынке кредитования. Ограничения на выдачу займов, мораторий на продажу долгов коллекторам и новые регуляторные инструменты для 2026 года создают баланс между интересами банков и защитой граждан.

В результате система становится более «умной» — теперь не просто фиксируются просрочки, а заранее оцениваются риски поведения заемщика, что должно снизить количество проблемных долгов и укрепить доверие к финансовым учреждениям.

