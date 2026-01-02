До 1 миллиона тенге за молчание: в Казахстане вводят штрафы за иностранное финансирование

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу нормы нового Налогового кодекса, которые существенно расширяют полномочия органов государственных доходов. В фокусе — казахстанцы и организации, получающие финансирование из-за рубежа . Теперь такие получатели могут стать объектом налоговых проверок, включая выездные рейды, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: rbc.ru

Речь идет не только о формальном контроле отчетности, но и о более глубокой проверке того, на какие цели расходуются иностранные средства и уплачиваются ли с них налоги.

Реестр, который вызвал вопросы

Поводом для обсуждения темы стало выступление депутата мажилиса Магеррама Магеррамова. Несколько недель назад он обратил внимание коллег на опубликованный Комитетом государственных доходов реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года.

Согласно этим данным, 186 физических и юридических лиц в Казахстане регулярно получают деньги из-за рубежа. В их числе:

общественные активисты;

правозащитные организации;

медиа-структуры;

дочерние представительства иностранных неправительственных организаций.

Однако сам факт публикации реестра, по мнению депутата, не дает ответа на главный вопрос — о масштабах финансирования.

«Огромные суммы и отсутствие прозрачности»

Магеррамов подчеркнул, что точные объемы поступающих средств остаются неизвестными. При этом, по оценкам отдельных СМИ, суммарное иностранное финансирование может достигать порядка 60 млн долларов в год.

По его словам, реестр отражает лишь первичные звенья финансовой цепочки, тогда как дальнейшее движение средств остается вне поля зрения государства.

«Как так получилось, что в нашей стране некие лица получают такие огромные суммы, и при этом никто не контролирует, куда именно эти деньги направляются?» — задался вопросом депутат.

Вторичные гранты и исчезающие получатели

Особую обеспокоенность, по словам Магеррамова, вызывает механизм распределения иностранной помощи. Как правило, средства поступают:

в филиалы или представительства иностранных организаций; затем распределяются внутри страны в виде вторичных грантов; конечные получатели — те, кто напрямую взаимодействует с обществом, — фактически «исчезают» из отчетности.

Именно этот разрыв между источником денег и конечным исполнителем депутат назвал законодательным пробелом, который формирует масштабную непрозрачную зону.

«Питательная среда для скрытых операций»

Магеррамов охарактеризовал сложившуюся ситуацию как гигантскую «серую зону» с миллиардными оборотами, где отсутствует полноценный контроль за использованием средств.

По его мнению, такая модель:

создает риски нецелевого расходования денег;

затрудняет налоговый контроль;

формирует благоприятную среду для скрытых финансовых операций.

В связи с этим депутат предложил ужесточить ответственность за сокрытие сведений об иностранном финансировании или предоставление заведомо ложной информации о его использовании.

Позиция правительства: реестр расширят, контроль усилят

На депутатский запрос ответила министр культуры и информации Аида Балаева. Она напомнила, что в настоящее время реестр лиц, получающих иностранные деньги или иное имущество, публикуется раз в полгода.

При этом, по ее словам, Министерство финансов уже приняло новый приказ, предусматривающий расширение реестра. Обновленный список планируется обнародовать в марте 2026 года.

Штрафы за молчание: от 50 до 250 МРП

Балаева также уточнила, что непредставление сведений о получении иностранной помощи в налоговые органы может повлечь административную ответственность.

В зависимости от обстоятельств, штрафы составят:

от 50 до 250 месячных расчетных показателей.

Новый Налоговый кодекс: проверки и рейды

Ключевым нововведением стала норма, вступившая в силу с 1 января 2026 года. В рамках нового Налогового кодекса:

расширена компетенция органов государственных доходов ;

налоговики получили право проводить проверки физических и юридических лиц , получающих иностранное финансирование;

контроль будет касаться как целей расходования средств, так и уплаты налогов.

«Данная мера позволит налоговым органам проводить проверки (рейды) организаций, получающих иностранное финансирование, для установления необходимых данных о расходовании средств и налоговых обязательствах», — пояснила министр.

Что это значит на практике

Таким образом, иностранная помощь в Казахстане из «серой зоны» постепенно переводится в поле жесткого фискального и финансового контроля. Для получателей средств это означает:

повышенное внимание со стороны налоговых органов;

необходимость максимально прозрачной отчетности;

реальные риски штрафов и проверок в случае нарушений.

Власти же рассчитывают, что новые механизмы позволят закрыть финансовые пробелы, повысить прозрачность и исключить неконтролируемое движение иностранных средств внутри страны.