«Тенге на колёсах»: сколько стоит самый дешевый VIP-номер в Казахстане в 2026 году

В Казахстане в 2026 году изменилась стоимость «красивых» автомобильных номеров. Теперь самые дешёвые VIP-номера стоят от 43 250 тенге, а список доступных комбинаций пополнился новыми вариантами, включая зеркальные цифры и расширенные опции для букв, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Государственные регистрационные номера для обычных автомобилей состоят из трёх букв и трёх цифр, плюс код региона.
«Красивыми» номерами называют знаки, где:
буквы одинаковые;
цифры «круглые», зеркальные, легко запоминающиеся или символизируют что-то важное для владельца.
Для многих автовладельцев такой номер — способ подчеркнуть статус и индивидуальность автомобиля. Если не платить дополнительную госпошлину, выдаётся стандартный номер с хаотичной комбинацией символов.
Оформление «красивого» номера доступно как в отделениях ГАИ, так и через онлайн-сервисы.
С 1 января 2026 года госпошлина за VIP-номер закреплена в новом Налоговом кодексе РК (пункт 667, подпункт 7.3). Размер пошлины привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который вырос на 10% и составляет теперь 4 325 тенге.
Любой желаемый номер (кроме самых «дорогих» комбинаций) стоит 10 МРП = 43 250 тенге.
Номера с «зеркальными» цифрами (например, 181, 272, 363, 454, 595, 737, 818, 949) стоят 15 МРП = 64 875 тенге, если буквы разные.
Возможность установить три одинаковые буквы добавляет к цене 57 МРП = 246 525 тенге.
Если совместить три одинаковые буквы с «зеркальными» цифрами, стоимость возрастает до 72 МРП = 311 400 тенге.
Некоторые цифровые комбинации считаются особенно престижными, поэтому стоят дороже:
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 — 57 МРП = 246 525 тенге.
Те же цифры с тремя одинаковыми буквами — 114 МРП = 493 050 тенге.
100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 — 137 МРП = 592 525 тенге.
Эти же цифры с тремя одинаковыми буквами — 194 МРП = 839 050 тенге.
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 — 228 МРП = 986 100 тенге.
С тремя одинаковыми буквами — 285 МРП = 1 232 625 тенге. Это самая дорогая категория автомобильных номеров в 2026 году.
Прочие номера с тремя одинаковыми буквами, которые не входят в перечисленные категории, стоят 57 МРП = 246 525 тенге.
Все категории «красивых» номеров подорожали на 10%.
Появились новые комбинации, включая зеркальные цифры и расширенный выбор букв.
VIP-номера можно получить официально и онлайн, что упрощает процесс покупки.
Таким образом, в 2026 году приобрести «красивый» номер стало дороже, но удобнее, а возможности для индивидуализации автомобиля стали ещё шире и разнообразнее.
