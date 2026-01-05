«Тенге на колёсах»: сколько стоит самый дешевый VIP-номер в Казахстане в 2026 году

В Казахстане в 2026 году изменилась стоимость «красивых» автомобильных номеров. Теперь самые дешёвые VIP-номера стоят от 43 250 тенге , а список доступных комбинаций пополнился новыми вариантами, включая зеркальные цифры и расширенные опции для букв, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: avtoradio.kz

Что такое «красивый» номер и зачем он нужен

Государственные регистрационные номера для обычных автомобилей состоят из трёх букв и трёх цифр, плюс код региона.

«Красивыми» номерами называют знаки, где:

буквы одинаковые;

цифры «круглые», зеркальные, легко запоминающиеся или символизируют что-то важное для владельца.

Для многих автовладельцев такой номер — способ подчеркнуть статус и индивидуальность автомобиля. Если не платить дополнительную госпошлину, выдаётся стандартный номер с хаотичной комбинацией символов.

Как оформить VIP-номер: официально и онлайн

Оформление «красивого» номера доступно как в отделениях ГАИ, так и через онлайн-сервисы.

С 1 января 2026 года госпошлина за VIP-номер закреплена в новом Налоговом кодексе РК (пункт 667, подпункт 7.3). Размер пошлины привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который вырос на 10% и составляет теперь 4 325 тенге.

Сколько стоит номер: минимальная и стандартная цена

Любой желаемый номер (кроме самых «дорогих» комбинаций) стоит 10 МРП = 43 250 тенге .

Номера с «зеркальными» цифрами (например, 181, 272, 363, 454, 595, 737, 818, 949) стоят 15 МРП = 64 875 тенге , если буквы разные.

Возможность установить три одинаковые буквы добавляет к цене 57 МРП = 246 525 тенге .

Если совместить три одинаковые буквы с «зеркальными» цифрами, стоимость возрастает до 72 МРП = 311 400 тенге.

Популярные «красивые» цифровые комбинации и их стоимость

Некоторые цифровые комбинации считаются особенно престижными, поэтому стоят дороже:

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 — 57 МРП = 246 525 тенге .

Те же цифры с тремя одинаковыми буквами — 114 МРП = 493 050 тенге .

100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 — 137 МРП = 592 525 тенге .

Эти же цифры с тремя одинаковыми буквами — 194 МРП = 839 050 тенге .

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 — 228 МРП = 986 100 тенге .

С тремя одинаковыми буквами — 285 МРП = 1 232 625 тенге. Это самая дорогая категория автомобильных номеров в 2026 году.

Прочие номера с тремя одинаковыми буквами, которые не входят в перечисленные категории, стоят 57 МРП = 246 525 тенге.

Итоги: новые возможности и рост цен

Все категории «красивых» номеров подорожали на 10% .

Появились новые комбинации, включая зеркальные цифры и расширенный выбор букв.

VIP-номера можно получить официально и онлайн, что упрощает процесс покупки.

Таким образом, в 2026 году приобрести «красивый» номер стало дороже, но удобнее, а возможности для индивидуализации автомобиля стали ещё шире и разнообразнее.