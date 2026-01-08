18+
07.01.2026, 20:34

«КазМунайГаз» установил исторический рекорд и зарядил страну топливом

Новости Казахстана 0 3 034

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2025 году достигли беспрецедентных показателей производства бензина и дизельного топлива, сообщает компания «КазМунайГаз» (КМГ). Объемы производства значительно превысили прошлогодние результаты, установив новые исторические рекорды для страны, передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"
© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Общие итоги года: светлые нефтепродукты бьют рекорды

В 2025 году все казахстанские НПЗ совместно произвели 13,6 миллиона тонн светлых нефтепродуктов, что на 1,18 миллиона тонн больше, чем в 2024 году, и на 1,55 миллиона тонн превысило показатели 2023-го.

Совокупный объем переработанного сырья достиг 17,46 миллиона тонн, увеличившись на 700 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом. Благодаря повышенной операционной эффективности, выход светлых нефтепродуктов составил 78%, что на 4% выше показателя 2024 года. Глубина переработки нефти достигла 90%, отмечают в КМГ.

Дизель и бензин: рост производства и обеспечение рынка

Ключевым достижением стала рекордная добыча дизельного топлива, составившая более 6,14 миллиона тонн – это на 850 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. Производство бензина также увеличилось на 400 тысяч тонн, что позволило полностью удовлетворить внутренний спрос и предотвратить дефицит топлива на рынке.

Региональные заводы: кто лидирует в переработке

Атырауский НПЗ переработал 5,47 миллиона тонн нефти, достигнув выхода светлых нефтепродуктов в 77%. Завод выпустил 1,8 миллиона тонн бензина и свыше 1,9 миллиона тонн дизтоплива, а глубина переработки составила 88%.

Шымкентский НПЗ переработал 6,23 миллиона тонн нефти, с выходом светлых нефтепродуктов 82%. Предприятие выпустило более 2,28 миллиона тонн бензина и 2,1 миллиона тонн дизтоплива, с глубиной переработки 88%.

Павлодарский НПЗ при переработке 5,76 миллиона тонн нефти показал выход светлых нефтепродуктов свыше 74,3%. Завод произвел около 1,7 миллиона тонн бензина и более 2,1 миллиона тонн дизтоплива, при этом глубина переработки достигла 94%, что стало одним из самых высоких показателей в стране.

Что это значит для Казахстана

Рост производства нефтепродуктов укрепляет энергетическую независимость страны, обеспечивает стабильность внутреннего рынка и способствует укреплению экспортного потенциала. Эксперты отмечают, что повышение глубины переработки и операционной эффективности — ключ к снижению импорта топлива и повышению доходов отрасли.

