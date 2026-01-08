Нацфонд открывает детский капитал: когда казахстанцы получат выплаты за 2025 год

Программа «Нацфонд – детям» предназначена для всех граждан Казахстана, родившихся после 2008 года. Она обеспечивает начисление целевых накоплений на специальные счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). По информации Tengrinews.kz , фонд напомнил, что начисления за 2025 год будут произведены вовремя и в полном объёме, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

«Нацфонд – детям»: кто и что получает

Все дети, включённые в программу по состоянию на конец 31 декабря 2025 года, автоматически являются её участниками. Это значит, что государство учитывает каждого ребёнка, обеспечивая его финансовое будущее и поддерживая принцип равного доступа к накоплениям из Нацфонда.

Когда ждать выплат

По закону, начисление целевых средств на целевые накопительные счета должно быть произведено не позднее 1 февраля 2026 года.

ЕНПФ пояснил:

«Зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета лицам, рождённым в 2008 году, будет осуществлено не позднее 1 февраля 2026 года. По достижении 18 лет эти средства могут быть использованы по целевому назначению в порядке, установленном законодательством Казахстана».

Таким образом, дети, которые в 2026 году достигнут совершеннолетия, смогут получить свои накопления для учёбы, покупки жилья или других целей, разрешённых законом.

Как рассчитываются суммы

Сумма целевых накоплений на каждого ребёнка определяется на основе двух факторов:

Количество детей-граждан Казахстана по состоянию на 31 декабря 2025 года. Общая сумма целевых требований, предоставленная Национальным банком, исходя из накоплений Нацфонда.

Это значит, что размер выплат индивидуален и формируется в зависимости от официальной статистики и финансовых возможностей фонда, чтобы каждый ребёнок получил справедливую долю из Нацфонда.

Что важно знать родителям

Все дети автоматически включены в программу – дополнительных действий для участия не требуется.

Выплаты начисляются на целевые накопительные счета , открытые в ЕНПФ.

Средства будут доступны к использованию только после достижения ребёнком 18 лет , в соответствии с законом.

Контроль за начислениями ведёт ЕНПФ, а информация о размере и дате поступления выплат публикуется официально.

Итог

Программа «Нацфонд – детям» продолжает выполнять свою главную задачу: формирование финансовой подушки для будущего казахстанских детей. Родители могут быть уверены, что выплаты за 2025 год поступят на счета не позднее 1 февраля 2026 года, а дети смогут использовать эти средства по назначению по достижении совершеннолетия.