Нацфонд открывает детский капитал: когда казахстанцы получат выплаты за 2025 год

Программа «Нацфонд – детям» предназначена для всех граждан Казахстана, родившихся после 2008 года. Она обеспечивает начисление целевых накоплений на специальные счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). По информации Tengrinews.kz, фонд напомнил, что начисления за 2025 год будут произведены вовремя и в полном объёме, сообщает Lada.kz.
Все дети, включённые в программу по состоянию на конец 31 декабря 2025 года, автоматически являются её участниками. Это значит, что государство учитывает каждого ребёнка, обеспечивая его финансовое будущее и поддерживая принцип равного доступа к накоплениям из Нацфонда.
По закону, начисление целевых средств на целевые накопительные счета должно быть произведено не позднее 1 февраля 2026 года.
ЕНПФ пояснил:
«Зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета лицам, рождённым в 2008 году, будет осуществлено не позднее 1 февраля 2026 года. По достижении 18 лет эти средства могут быть использованы по целевому назначению в порядке, установленном законодательством Казахстана».
Таким образом, дети, которые в 2026 году достигнут совершеннолетия, смогут получить свои накопления для учёбы, покупки жилья или других целей, разрешённых законом.
Сумма целевых накоплений на каждого ребёнка определяется на основе двух факторов:
Количество детей-граждан Казахстана по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Общая сумма целевых требований, предоставленная Национальным банком, исходя из накоплений Нацфонда.
Это значит, что размер выплат индивидуален и формируется в зависимости от официальной статистики и финансовых возможностей фонда, чтобы каждый ребёнок получил справедливую долю из Нацфонда.
Все дети автоматически включены в программу – дополнительных действий для участия не требуется.
Выплаты начисляются на целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ.
Средства будут доступны к использованию только после достижения ребёнком 18 лет, в соответствии с законом.
Контроль за начислениями ведёт ЕНПФ, а информация о размере и дате поступления выплат публикуется официально.
Программа «Нацфонд – детям» продолжает выполнять свою главную задачу: формирование финансовой подушки для будущего казахстанских детей. Родители могут быть уверены, что выплаты за 2025 год поступят на счета не позднее 1 февраля 2026 года, а дети смогут использовать эти средства по назначению по достижении совершеннолетия.
Комментарии0 комментарий(ев)