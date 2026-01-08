Лёд не выдержал: инспекторы на квадроцикле провалились на реке Урал (видео)

На реке Урал (Жайык) произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией, но обошёлся без пострадавших. Служебный квадроцикл с инспекторами провалился под лёд, снятый на видео, которое позже появилось в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Кадр из видео

Как всё произошло

По данным издания «Мой город», происшествие случилось 7 января во время служебного рейда инспекторов Жайык–Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. На момент инцидента сотрудники были на службе и передвигались по реке Урал на квадроцикле, не заметив тонкого участка льда.

Видеофрагмент, опубликованный в сети, наглядно показывает момент провала квадроцикла под лёд, однако, к счастью, сотрудники сумели сохранить спокойствие и быстро отреагировали на опасность.

Комментарий МЧС

Пресс-служба МЧС Казахстана подтвердила факт происшествия:

«Сотрудники во время рейдовых мероприятий попали на тонкий участок льда в районе села Еркинкала (Атырауская область). Они самостоятельно выбрались на поверхность и благополучно добрались до берега», — сообщили в ведомстве.

МЧС уточнило, что все инспекторы находились в спасательных жилетах, что и позволило им избежать травм. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Предупреждение для всех

Спасатели вновь напомнили населению о строгом запрете выезда на лёд на любых транспортных средствах, включая квадроциклы и снегоходы.

МЧС Казахстана подчеркнуло необходимость соблюдения правил безопасности и рекомендовало в случае чрезвычайной ситуации сразу обращаться по номеру 112.

Вывод

Инцидент на реке Урал — наглядное напоминание о том, насколько опасен тонкий лёд. Даже опытные инспекторы, выполняющие служебные обязанности, могут оказаться в экстремальной ситуации, если пренебрегают правилами безопасности.