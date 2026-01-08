18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.01.2026, 11:30

Лёд не выдержал: инспекторы на квадроцикле провалились на реке Урал (видео)

Новости Казахстана 0 1 040

На реке Урал (Жайык) произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией, но обошёлся без пострадавших. Служебный квадроцикл с инспекторами провалился под лёд, снятый на видео, которое позже появилось в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Кадр из видео
Кадр из видео

Как всё произошло

По данным издания «Мой город», происшествие случилось 7 января во время служебного рейда инспекторов Жайык–Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. На момент инцидента сотрудники были на службе и передвигались по реке Урал на квадроцикле, не заметив тонкого участка льда.

Видеофрагмент, опубликованный в сети, наглядно показывает момент провала квадроцикла под лёд, однако, к счастью, сотрудники сумели сохранить спокойствие и быстро отреагировали на опасность.

Комментарий МЧС

Пресс-служба МЧС Казахстана подтвердила факт происшествия:

«Сотрудники во время рейдовых мероприятий попали на тонкий участок льда в районе села Еркинкала (Атырауская область). Они самостоятельно выбрались на поверхность и благополучно добрались до берега», — сообщили в ведомстве.

МЧС уточнило, что все инспекторы находились в спасательных жилетах, что и позволило им избежать травм. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Предупреждение для всех

Спасатели вновь напомнили населению о строгом запрете выезда на лёд на любых транспортных средствах, включая квадроциклы и снегоходы.

МЧС Казахстана подчеркнуло необходимость соблюдения правил безопасности и рекомендовало в случае чрезвычайной ситуации сразу обращаться по номеру 112.

Вывод

Инцидент на реке Урал — наглядное напоминание о том, насколько опасен тонкий лёд. Даже опытные инспекторы, выполняющие служебные обязанности, могут оказаться в экстремальной ситуации, если пренебрегают правилами безопасности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь