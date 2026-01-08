Кому в Казахстане прибавили к пенсии еще 5% с 2026 года

С 1 января 2026 года пенсионеры Казахстана получили увеличение пенсионных выплат на 5% . Повышение коснулось граждан, уже получающих выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не первый год, сообщает Uchet.kz со ссылкой на данные ЕНПФ, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Как рассчитывается пенсия: базовые принципы

Размер выплат из ЕНПФ определяется Методикой расчета пенсионных выплат, которая учитывает:

Первый год выхода на пенсию Сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат в размере 6,5% и делится на 12 месяцев.

Это формирует ежемесячный платеж на начальный период. Последующие годы Ежемесячная выплата индексируется с ростом 5% в год, что и обеспечило недавнее повышение с 1 января 2026 года.

Таким образом, пенсия не фиксирована и постепенно увеличивается благодаря ежегодной индексации.

Минимальные и максимальные выплаты

Методика также устанавливает границы выплат:

Минимальная пенсия: не менее 70% от прожиточного минимума , установленного на год. В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге , значит минимальная выплата — около 35 596 тенге .

Максимальная пенсия: не ограничена и зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

Таким образом, богатство вашего пенсионного счета напрямую влияет на размер ежемесячного платежа.

Кто может рассчитывать на дополнительные коэффициенты

Для некоторых категорий граждан предусмотрены повышающие коэффициенты, которые увеличивают размер выплат:

Инвалиды 1 или 2 группы, если инвалидность установлена бессрочно. Граждане с длительным страховым стажем, если уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов составляет не менее 60 месяцев.

Если гражданин подпадает под оба условия, применяется коэффициент с наибольшим значением, что позволяет максимально увеличить выплату.

Пенсия зависит от накоплений и инвестиций

Размер ежемесячной пенсии формируется за счет:

Регулярных пенсионных взносов граждан и работодателей

Накопленного инвестиционного дохода, полученного фондом

Пенсионные выплаты продолжаются до исчерпания накоплений на индивидуальном счете. Поскольку эти средства являются личной собственностью вкладчика, они могут быть переданы по наследству в соответствии с гражданским законодательством.

Что важно знать пенсионерам