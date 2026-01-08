18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.01.2026, 13:05

Кому в Казахстане прибавили к пенсии еще 5% с 2026 года

Новости Казахстана 0 7 860

С 1 января 2026 года пенсионеры Казахстана получили увеличение пенсионных выплат на 5%. Повышение коснулось граждан, уже получающих выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не первый год, сообщает Uchet.kz со ссылкой на данные ЕНПФ, передает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как рассчитывается пенсия: базовые принципы

Размер выплат из ЕНПФ определяется Методикой расчета пенсионных выплат, которая учитывает:

  1. Первый год выхода на пенсию

    • Сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат в размере 6,5% и делится на 12 месяцев.

    • Это формирует ежемесячный платеж на начальный период.

  2. Последующие годы

    • Ежемесячная выплата индексируется с ростом 5% в год, что и обеспечило недавнее повышение с 1 января 2026 года.

Таким образом, пенсия не фиксирована и постепенно увеличивается благодаря ежегодной индексации.

Минимальные и максимальные выплаты

Методика также устанавливает границы выплат:

  • Минимальная пенсия: не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на год.

    • В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге, значит минимальная выплата — около 35 596 тенге.

  • Максимальная пенсия: не ограничена и зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

Таким образом, богатство вашего пенсионного счета напрямую влияет на размер ежемесячного платежа.

Кто может рассчитывать на дополнительные коэффициенты

Для некоторых категорий граждан предусмотрены повышающие коэффициенты, которые увеличивают размер выплат:

  1. Инвалиды 1 или 2 группы, если инвалидность установлена бессрочно.

  2. Граждане с длительным страховым стажем, если уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов составляет не менее 60 месяцев.

Если гражданин подпадает под оба условия, применяется коэффициент с наибольшим значением, что позволяет максимально увеличить выплату.

Пенсия зависит от накоплений и инвестиций

Размер ежемесячной пенсии формируется за счет:

  • Регулярных пенсионных взносов граждан и работодателей

  • Накопленного инвестиционного дохода, полученного фондом

Пенсионные выплаты продолжаются до исчерпания накоплений на индивидуальном счете. Поскольку эти средства являются личной собственностью вкладчика, они могут быть переданы по наследству в соответствии с гражданским законодательством.

Что важно знать пенсионерам

  1. Даже при минимальной индексации ваши выплаты растут каждый год, обеспечивая защиту от инфляции.

  2. Чем больше ваши накопления и инвестиционный доход, тем выше пенсия.

  3. Особые группы граждан могут рассчитывать на дополнительное увеличение выплат, что делает систему более справедливой.

10
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь