Умер известный казахстанский актёр Мурат Бисенбин

Сегодня стало известно о кончине одного из самых ярких актёров Казахстана — Мурата Бисенбина. Новость о смерти артиста появилась в социальных сетях, где о трагическом событии сообщила его дочь Диана Булатова, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Дочь известного актера сообщила о смерти отца на своей личной странице в Instagram.

Подробности смерти пока неизвестны

На данный момент точная причина смерти актёра не раскрывается. Сообщается лишь, что кончина произошла спустя несколько недель после госпитализации. Ранее дочь Мурата писала о его состоянии: актёр находился под наблюдением врачей после инсульта и проходил лечение в медицинском учреждении.

Семья выражала благодарность всем, кто поддерживал их в трудный период, за слова поддержки, молитвы и проявленное участие, поступавшее со всего Казахстана и из-за рубежа.

Реакция общественности и коллег

Новость о смерти Мурата Бисенбина вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Коллеги, друзья и поклонники актёра выражают соболезнования, отмечая его как сильного, харизматичного и народного артиста.

В комментариях пользователи пишут:

"Мурат пример стойкости и борьбы."

"Соболезную родным и близким. Иманды болсын."

"Очень добрый, хороший человек был."

"Светлая память."

"Легенда казахстанского кино. Один из лучших!"

Такие слова отражают уважение и благодарность зрителей за вклад Бисенбина в развитие отечественного кинематографа.

Болезнь актёра и лечение

Напомним, в сентябре прошлого года Мурат Бисенбин сообщил о диагнозе — рак поджелудочной железы. Он сам рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся:

"Мне сказали, что это неоперабельно. Диагноз поставили 3,5 месяца назад. В первое время я думал, что это инфекция, потому что была рвота. Потом понял, что всё серьёзнее. Я пожелтел, и биопсия подтвердила злокачественное заболевание."

Актёр прошёл несколько курсов химиотерапии в казахстанском онкоцентре, после чего рассматривал возможность продолжить лечение за рубежом. По его словам, стоимость зарубежной терапии могла достигать 20 тысяч долларов за курс, не включая проживание и перелёт.

Из-за болезни ему пришлось отказаться от ряда проектов и временно приостановить съёмки в фильме "Рэкетир". При этом поддержка семьи, друзей и коллег помогала ему сохранять силы.

Личная жизнь и семья

Мурат Бисенбин был женат и воспитывал троих детей. Семья всегда оставалась для него опорой, особенно в последние годы, когда здоровье артиста стало серьёзной проблемой.

Биография и творческий путь

Мурат Бисенбин родился 11 октября 1972 года в Кызылорде. Он окончил политехнический институт по специальности "инженер-механик сельского хозяйства", однако страсть к искусству привела его в кино.

Известность актёру принесла роль Руслана в фильме "Рэкетир", а его фильмография включает такие работы, как:

"Томирис"

"Весь мир у наших ног"

"Сказ о розовом зайце"

"Братья"

"Кто вы, господин Ка?"

Бисенбин навсегда останется в памяти зрителей как один из ярких и харизматичных актёров казахстанского кинематографа, сумевший создать образы, которые близки людям и после десятилетий.