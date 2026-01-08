18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.01.2026, 14:11

Рейс Air Astana из Алматы в Сеул экстренно приземлился в Пекине из-за отказа всех туалетов

Новости Казахстана

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший по международному маршруту, был вынужден изменить план полета и совершить экстренную посадку в Китае. Причиной инцидента стала техническая неисправность на борту воздушного судна, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

Вынужденная посадка по техническим причинам

Как сообщили в пресс-службе Air Astana, инцидент произошел 8 января с рейсом KC210, выполнявшим перелет по маршруту Сеул – Астана (ранее самолет вылетел из Алматы). В ходе полета экипаж зафиксировал отказ всех туалетных комнат, что сделало дальнейшее следование по маршруту невозможным.

В результате командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в ближайшем подходящем аэропорту — самолет благополучно приземлился в Пекине.

Хронология полета и текущая ситуация

По данным авиакомпании:

  • вылет воздушного судна состоялся в 09:25,

  • посадка в аэропорту Пекина прошла в 11:50 по местному времени без каких-либо происшествий,

  • угрозы безопасности пассажиров и экипажа не возникало.

В настоящее время авиакомпания ожидает поставку необходимой запасной части, после установки которой будет устранена техническая неисправность. В связи с этим вылет рейса перенесен на 01:00 по местному времени.

Что с пассажирами: размещение и питание

Для пассажиров рейса организованы меры поддержки. Как уточнили в Air Astana, по согласованию с руководством пограничной службы Китая было направлено официальное обращение с просьбой разрешить:

  • пассажирам, не нуждающимся в визе, временный выход в город с размещением в гостинице;

  • пассажирам, которым требуется виза, — пребывание в транзитной зоне аэропорта.

В транзитной зоне авиакомпания обязалась обеспечить пассажиров питанием, напитками и пледами до момента вылета.

Официальная позиция авиакомпании

В пресс-службе Air Astana подчеркнули, что ситуация носит исключительно технический характер и находится под полным контролем специалистов. Авиакомпания также принесла официальные извинения пассажирам.

«Air Astana приносит извинения за доставленные неудобства и задержку рейса», — заявили в компании.

Безопасность полетов — приоритет

В Air Astana напомнили, что принятие решения о вынужденной посадке является стандартной международной практикой и направлено на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров, даже если неисправность не несет прямой угрозы полету.

