От въезда до выезда: Казахстан жёстко меняет правила миграции до 2030 года

С 2026 года в Казахстане вступила в силу новая концепция миграционной политики, рассчитанная до 2030 года. Она кардинально меняет условия переселения, льгот и контроля над миграционными потоками. В центре внимания — кандасы, иностранные рабочие и регионы с кадровым дефицитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Kazpravda.kz

Кандасы: новые правила и обязательства

Теперь переселенцы, желающие пользоваться господдержкой, должны оформить статус кандаса и расселиться в регионах, где ощущается дефицит трудовых ресурсов. В перечень входят:

Акмолинская, Абай, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области

Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области

В обмен на переезд кандасы получают всестороннюю помощь:

перевозка и обустройство

трудоустройство

социальная поддержка

Однако существует строгая финансовая ответственность. Если семья кандасов получит помощь и решит покинуть регион раньше установленного срока в пять лет, государство потребует возврат всей суммы поддержки.

«Если семья кандасов решила уехать из региона через два-три года, не дождавшись пятилетнего срока, она обязана вернуть государству всю помощь», — пояснила министр культуры и информации Аида Балаева.

Альтернатива: постоянное проживание без привязки к регионам

Для тех, кто не хочет связывать себя квотами и социальными контрактами, доступна опция постоянного проживания на общих основаниях. Такой формат позволяет самостоятельно выбирать регион проживания, оставаясь в рамках действующего законодательства.

Новая система отбора иностранных граждан

С 2026 года в Казахстане будет действовать скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Процесс включает:

Тест на знание государственного языка Анкетирование в цифровом формате Проверки компетентными органами Итоговое собеседование

Главная цель: привлечение только законопослушных и квалифицированных специалистов туда, где существует реальная потребность в кадрах.

«Иностранная рабочая сила будет направляться исключительно в дефицитные отрасли и регионы, с учетом потребностей конкретных проектов», — отметила министр.

Усиление контроля и ответственность

Новая миграционная политика предусматривает жесткий контроль за соблюдением законодательства. Ответственность будет распространяться как на мигрантов, так и на работодателей.

Безопасность проверяется на каждом этапе — от въезда до выезда

Цифровые инструменты помогут исключить серые схемы и фиктивные документы

Приоритет получают добросовестные и законопослушные люди

«Наша цель — чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны», — подчеркнула Аида Балаева.

Внедрение политики поэтапно

Министр отметила, что все нововведения будут вводиться постепенно, с учетом обратной связи от:

общества

бизнеса

регионов

Это позволит адаптировать систему и сделать её максимально эффективной, защищая интересы граждан Казахстана и обеспечивая устойчивое развитие регионов.