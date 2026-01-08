От въезда до выезда: Казахстан жёстко меняет правила миграции до 2030 года

С 2026 года в Казахстане вступила в силу новая концепция миграционной политики, рассчитанная до 2030 года. Она кардинально меняет условия переселения, льгот и контроля над миграционными потоками. В центре внимания — кандасы, иностранные рабочие и регионы с кадровым дефицитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Теперь переселенцы, желающие пользоваться господдержкой, должны оформить статус кандаса и расселиться в регионах, где ощущается дефицит трудовых ресурсов. В перечень входят:
Акмолинская, Абай, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области
Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области
В обмен на переезд кандасы получают всестороннюю помощь:
перевозка и обустройство
трудоустройство
социальная поддержка
Однако существует строгая финансовая ответственность. Если семья кандасов получит помощь и решит покинуть регион раньше установленного срока в пять лет, государство потребует возврат всей суммы поддержки.
«Если семья кандасов решила уехать из региона через два-три года, не дождавшись пятилетнего срока, она обязана вернуть государству всю помощь», — пояснила министр культуры и информации Аида Балаева.
Для тех, кто не хочет связывать себя квотами и социальными контрактами, доступна опция постоянного проживания на общих основаниях. Такой формат позволяет самостоятельно выбирать регион проживания, оставаясь в рамках действующего законодательства.
С 2026 года в Казахстане будет действовать скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Процесс включает:
Тест на знание государственного языка
Анкетирование в цифровом формате
Проверки компетентными органами
Итоговое собеседование
Главная цель: привлечение только законопослушных и квалифицированных специалистов туда, где существует реальная потребность в кадрах.
«Иностранная рабочая сила будет направляться исключительно в дефицитные отрасли и регионы, с учетом потребностей конкретных проектов», — отметила министр.
Новая миграционная политика предусматривает жесткий контроль за соблюдением законодательства. Ответственность будет распространяться как на мигрантов, так и на работодателей.
Безопасность проверяется на каждом этапе — от въезда до выезда
Цифровые инструменты помогут исключить серые схемы и фиктивные документы
Приоритет получают добросовестные и законопослушные люди
«Наша цель — чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны», — подчеркнула Аида Балаева.
Министр отметила, что все нововведения будут вводиться постепенно, с учетом обратной связи от:
общества
бизнеса
регионов
Это позволит адаптировать систему и сделать её максимально эффективной, защищая интересы граждан Казахстана и обеспечивая устойчивое развитие регионов.
