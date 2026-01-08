Сколько реально зарабатывают казахстанцы на доносах

В Казахстане действует практика стимулирования граждан к борьбе с коррупцией. Люди, предоставляющие сведения о противоправной деятельности чиновников или бизнесменов, могут рассчитывать на материальное вознаграждение. Эти выплаты предусмотрены законом и становятся настоящей мотивацией для активных граждан, сообщает Lada.kz.
По данным Комитета национальной безопасности (КНБ), в 2025 году казахстанцы, предоставлявшие сведения о коррупционных схемах, получили миллионы тенге. Размер выплат напрямую зависит от масштабов раскрытых нарушений и подтверждённости информации.
В 2025 году КНБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 895 лиц, причастных к различным коррупционным схемам.
Всего было возбуждено 1052 уголовных дела.
Расследование завершено по 969 делам, из которых 860 направлено в суд для рассмотрения.
За предоставленную информацию о коррупционных нарушениях 61 казахстанец получил денежное вознаграждение на общую сумму 24,2 млн тенге.
В КНБ подчеркнули, что работа по стимулированию граждан к выявлению фактов коррупции продолжается и в 2026 году.
Эти меры позволили не только наказать виновных, но и частично компенсировать причинённый стране ущерб.
Большинство выявленных нарушений связано с взяточничеством и хищением бюджетных средств.
Благодаря раскрытым преступлениям:
В государственный бюджет возвращено 16,1 млрд тенге.
Наложен арест на имущество общей стоимостью 3,3 млрд тенге.
