08.01.2026, 17:37

Сколько реально зарабатывают казахстанцы на доносах

Новости Казахстана 0 652

В Казахстане действует практика стимулирования граждан к борьбе с коррупцией. Люди, предоставляющие сведения о противоправной деятельности чиновников или бизнесменов, могут рассчитывать на материальное вознаграждение. Эти выплаты предусмотрены законом и становятся настоящей мотивацией для активных граждан, сообщает Lada.kz. 

Фото: raionka.by
Фото: raionka.by

По данным Комитета национальной безопасности (КНБ), в 2025 году казахстанцы, предоставлявшие сведения о коррупционных схемах, получили миллионы тенге. Размер выплат напрямую зависит от масштабов раскрытых нарушений и подтверждённости информации.

Пресечение незаконной деятельности и уголовные дела

В 2025 году КНБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 895 лиц, причастных к различным коррупционным схемам.

  • Всего было возбуждено 1052 уголовных дела.

  • Расследование завершено по 969 делам, из которых 860 направлено в суд для рассмотрения.

За предоставленную информацию о коррупционных нарушениях 61 казахстанец получил денежное вознаграждение на общую сумму 24,2 млн тенге.

В КНБ подчеркнули, что работа по стимулированию граждан к выявлению фактов коррупции продолжается и в 2026 году.

Эти меры позволили не только наказать виновных, но и частично компенсировать причинённый стране ущерб.

Выплаты гражданам за сообщения о коррупции

Большинство выявленных нарушений связано с взяточничеством и хищением бюджетных средств.

Возмещение ущерба бюджету и арест имущества

Благодаря раскрытым преступлениям:

В государственный бюджет возвращено 16,1 млрд тенге.

Наложен арест на имущество общей стоимостью 3,3 млрд тенге.

