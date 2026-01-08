18+
08.01.2026, 18:20

Шымкентский НПЗ оказался в центре нефтяного скандала: полиция раскрыла миллиардную аферу

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод оказался в эпицентре громкого расследования после того, как полиция города пресекла масштабную схему хищения нефтепродуктов. По информации Министерства внутренних дел Казахстана, преступная деятельность действовала на протяжении длительного времени и охватывала как сотрудников предприятия, так и местных жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Задержание организаторов и участников схемы

7 января 2026 года Департамент полиции Шымкента провел оперативные мероприятия, в результате которых была задержана группа лиц, организовавших незаконный вывоз горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, участники преступной схемы координировались между собой и действовали по четко отработанному плану, что позволяло им скрывать похищенные объемы топлива от контроля завода.

Роль сотрудников предприятия

В преступную деятельность оказались вовлечены работники компании, аффилированной с Шымкентским НПЗ. Они вступили в сговор с жителями города, обеспечивая незаконное перемещение и последующую реализацию топлива. Сейчас проверяется их причастность к возможной контрабанде, что может привести к расширению уголовного дела и привлечению к ответственности новых лиц.

Хранение и реализация похищенного

Следственные органы установили, что похищенное топливо хранилось на нескольких базах, принадлежащих организаторам схемы. В ходе обысков полиция изъяла:

  • более 17 тонн горюче-смазочных материалов,

  • оборудование для хранения и перекачки топлива,

  • несколько автоцистерн,

  • крупную сумму денежных средств, накопленную в результате теневого оборота.

Суммарная стоимость выявленного теневого оборота превышает 1 миллиард тенге, что делает это преступление одним из наиболее масштабных в регионе за последние годы.

Расследование продолжается

Все фигуранты задержаны, и в отношении них возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере. Правоохранительные органы продолжают проверку возможной причастности к преступной схеме других сотрудников Шымкентского НПЗ, а также изучают пути возможной контрабанды топлива за пределы страны.

В МВД отмечают, что расследование находится на особом контроле, и новые подробности станут известны по мере его продвижения.

