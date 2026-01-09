Вместо денег - еда: в Казахстане переписали правила социальной помощи

В Казахстане расширяют пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров для граждан, получающих государственную адресную социальную помощь (АСП). Речь идет о новой модели поддержки, при которой помощь оказывается не в денежной форме , а через возможность покупать социально значимые продукты питания по сниженным ценам. Соответствующий совместный приказ подписали сразу несколько государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Кто и зачем запустил проект

Совместный документ был утвержден Министерством торговли и интеграции, Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Министерством цифрового развития, Министерством труда и социальной защиты населения, а также Министерством сельского хозяйства. Приказ регулирует порядок взаимодействия госорганов и организаций при реализации пилотного проекта под названием:

«Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи».

Цель инициативы — усилить адресность социальной поддержки и защитить малообеспеченные семьи от роста цен на базовые продукты питания.

Где теперь действует пилот

Если ранее проект тестировался только в одном городе, то теперь его география существенно расширена. Ваучеры будут доступны получателям АСП в следующих населенных пунктах:

город Кокшетау ;

город Акколь Акмолинской области;

город Павлодар Павлодарской области.

Таким образом, пилот охватывает сразу два региона и один областной центр, что позволит оценить эффективность механизма в разных условиях.

Кому положены продовольственные ваучеры

Получателями услуги становятся все члены семьи, признанной нуждающейся в государственной адресной социальной помощи. Ваучер предоставляется на каждого человека отдельно, а не на домохозяйство в целом.

Это означает, что чем больше семья, тем выше совокупный объем поддержки.

Как работает система ваучеров

Проект реализуется в формате немонетарной поддержки — деньги на руки получатели не получают. Вместо этого используется механизм так называемого «социального кошелька».

Алгоритм выглядит следующим образом:

получателю АСП начисляется цифровой продовольственный ваучер;

ваучер необходимо активировать самостоятельно ;

активация возможна ежемесячно , до последнего дня текущего месяца;

обязательное условие — подтверждение согласия на получение услуги.

Важно:

если ваучер не был активирован до конца месяца, он автоматически аннулируется. Активировать его задним числом будет невозможно.

Что можно купить по ваучеру

Ваучеры предназначены для приобретения социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Это базовый набор продуктов, необходимых для повседневного питания, включая:

овощи и фрукты;

консервы;

другие товары первой необходимости.

Покупка осуществляется по сниженным ценам, что особенно важно в условиях инфляции.

Скидка до 15%: за счет чего она появляется

Основой проекта стал уже действующий в Казахстане механизм стабилизации цен, известный как «оборотная схема». Ее суть заключается в следующем:

торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств;

взамен магазины берут на себя обязательство продавать социально значимые товары получателям АСП;

цены при этом должны быть ниже рыночных — до 15%.

Таким образом, выигрывают обе стороны: бизнес получает доступ к дешевому финансированию, а социально уязвимые граждане — продукты по сниженной стоимости.

Как происходит покупка в магазине

Процесс максимально упрощен и цифровизирован:

получатель АСП активирует ваучер в системе;

на кассе магазина предъявляет QR-код ;

система автоматически применяет скидку;

никаких дополнительных заявлений или документов не требуется.

Сколько составляет размер ваучера

Сумма поддержки рассчитывается индивидуально. На каждого члена семьи предусмотрен ваучер в размере одного месячного расчетного показателя (МРП).

Для примера:

семья из четырех человек получает совокупный ваучер примерно на 17 тысяч тенге в месяц, которые можно потратить исключительно на продукты питания из перечня СЗПТ.

Сроки действия проекта

Постановление вступило в силу 5 января 2026 года. Пилотный проект рассчитан на ограниченный период и будет действовать до 1 мая 2026 года. По его итогам власти смогут оценить эффективность механизма и принять решение о возможном масштабировании на другие регионы страны.

Почему проект называют важным

Расширение географии цифровых продовольственных ваучеров рассматривается как один из шагов к более адресной, прозрачной и контролируемой системе социальной помощи. Вместо прямых выплат государство обеспечивает целевую поддержку — именно на питание, снижая риски нецелевого использования средств и одновременно поддерживая ценовую стабильность на рынке продуктов.

Ранее власти уже сообщали о планах расширять подобные форматы помощи для получателей АСП, и текущий приказ стал очередным подтверждением этого курса.