Казахстанец рассказал о проверке после оплаты 4 тысяч тенге в магазине через мобильный перевод

В Казахстане в соцсетях активно обсуждают историю одного мужчины, который якобы попал под проверку после регулярных оплат товаров через мобильные переводы. Пользователь утверждал, что его операции заинтересовали Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) . Tengri Life разобрался, могут ли обычные переводы стать поводом для контроля и как на это реагируют госорганы, сообщает Lada.kz.

История, которая встревожила интернет

Пользователь платформы Threads рассказал, что в декабре часто оплачивал покупки в одном и том же магазине переводами — суммы начинались от 4 тысяч тенге.

"Если магазин просит оплату переводом, лучше идти в другой. Я так попал под проверку АФМ — часто переводил суммы от 4 000 тенге. На прошлой неделе меня вызвали по повестке и попросили объяснить, почему я регулярно перевожу деньги одному и тому же человеку (у него есть ИП/ТОО, но официальный доход ниже из-за QR, так как там проценты)", — делился он.

После объяснений мужчина заявил, что начался мониторинг его операций. Он отметил, что все вопросы к нему были сняты после проверки.

Реакция государственных органов

В Комитете государственных доходов (КГД) опровергли информацию о проверке со стороны налоговых органов:

АФМ не относится к системе органов госдоходов и не имеет полномочий налогового контроля.

Контроль мобильных переводов существует, но только для выявления скрытых доходов от предпринимательской деятельности по строго установленным правилам.

Когда переводы могут привлечь внимание налоговой

Налоговые органы могут обратить внимание, если перевод похоже связан с предпринимательской деятельностью, а не с обычными личными расходами. Существуют конкретные критерии, утверждённые приказом министра финансов № 323 от 29 марта 2022 года:

на личный счёт (не для бизнеса) поступают деньги от 100 и более разных лиц каждый месяц ;

это происходит три месяца подряд.

Кроме того, если сумма переводов превышает 12 минимальных зарплат (1,02 миллиона тенге в 2026 году), органы могут провести проверку.

На практике это выглядит так: если в августе пришло от 101 человека, в сентябре — 130, в октябре — 100, информация передаётся в налоговую. После этого проводится камеральный контроль, и в течение 30 рабочих дней уведомляют о выявленных расхождениях.

Что говорят в Нацбанке

Нацбанк подчеркнул: обычные переводы между физлицами не ограничены и защищены банковской тайной (ст. 50 закона "О банках и банковской деятельности").

Доступ к информации возможен только по закону .

За разглашение банковской тайны предусмотрена ответственность.

Также банк отметил, что предприниматели обязаны принимать платежи только на бизнес-счета, а использование личных карт для торговли является нарушением закона.

Почему магазины не должны просить перевод на личный счёт

По закону (ст. 27 предпринимательского кодекса), предприниматели обязаны принимать безналичные платежи через бизнес-счета.

Использование личных счетов для оплаты товаров или услуг является нарушением закона .

Для покупателей это создаёт риски: они лишаются полноценной защиты прав потребителя, например, при возврате товара.

Подобные переводы могут привлечь внимание АФМ только если есть признаки незаконной деятельности , включая: отмывание денег; финансирование терроризма; незаконные азартные игры; нелегальные цифровые активы; схемы обналичивания денег; использование подставных лиц; операции без законного экономического смысла.



Вывод

Обычные переводы друзьям и родственникам не представляют угрозы и не станут причиной налоговой проверки. Опасность возникает только при системных переводах большого числа разных людей на личный счёт, что может быть расценено как скрытый доход от предпринимательской деятельности.

Таким образом, опасения казахстанца, попавшего под "проверку", скорее связаны с правилами работы предпринимателей с личными счетами, а не с обычными покупками через переводы.