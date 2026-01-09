Исчезновение семьи в Атырауской области: объявлен в розыск подозреваемый

В Атырауской области продолжается расследование по делу о таинственном исчезновении семьи. Органы правовой статистики и специальных учетов опубликовали ориентировку на подозреваемого, который, по данным полиции, может быть причастен к трагедии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
На официальном портале МВД Казахстана появилась карточка розыска на 29-летнего мужчину.
Основные данные о разыскиваемом:
Имя: Султан Сарсемалиев
Дата рождения: 24 апреля 1996 года
Пол: мужской
Гражданство: Казахстан
Национальность: казах
Дата регистрации розыскного дела: 8 января 2026 года
Орган, ведущий розыск: Департамент полиции Атырауской области
Инициатор: МВД РК
В ориентировке указано, что подозреваемый находится в розыске всего один день, однако органы правоохранения активно ведут поиск.
Ранее стало известно о пропаже целой семьи из села Жангельдино в Атырауской области. Речь идет о супругах и их двух взрослых детях в возрасте 33 и 35 лет.
По словам представителей ДП региона, о пропаже семьи 25 декабря заявила жительница Атырау, которая сообщила, что более месяца не знает местонахождение своего брата и его семьи.
После обращения родственницы было зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство».
Хронология событий:
25 декабря 2025: в полицию поступило заявление о пропаже семьи.
6 января 2026: полиция обнаружила тела супругов.
На данный момент: местонахождение их взрослых детей остается неизвестным.
Полиция установила подозреваемого — 29-летнего жителя Махамбетского района. По данным СМИ, возможные подозрения падают на зятя погибших пенсионеров.
Точные обстоятельства произошедшего и место нахождения подозреваемого вместе с супругой пока неизвестны. Расследование продолжается.
Комментарии0 комментарий(ев)