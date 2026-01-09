Исчезновение семьи в Атырауской области: объявлен в розыск подозреваемый

В Атырауской области продолжается расследование по делу о таинственном исчезновении семьи. Органы правовой статистики и специальных учетов опубликовали ориентировку на подозреваемого, который, по данным полиции, может быть причастен к трагедии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: МВД

Подозреваемый объявлен в розыск

На официальном портале МВД Казахстана появилась карточка розыска на 29-летнего мужчину.

Основные данные о разыскиваемом:

Имя: Султан Сарсемалиев

Дата рождения: 24 апреля 1996 года

Пол: мужской

Гражданство: Казахстан

Национальность: казах

Дата регистрации розыскного дела: 8 января 2026 года

Орган, ведущий розыск: Департамент полиции Атырауской области

Инициатор: МВД РК

В ориентировке указано, что подозреваемый находится в розыске всего один день, однако органы правоохранения активно ведут поиск.

Исчезновение семьи из села Жангельдино

Ранее стало известно о пропаже целой семьи из села Жангельдино в Атырауской области. Речь идет о супругах и их двух взрослых детях в возрасте 33 и 35 лет.

По словам представителей ДП региона, о пропаже семьи 25 декабря заявила жительница Атырау, которая сообщила, что более месяца не знает местонахождение своего брата и его семьи.

Возбуждение уголовного дела

После обращения родственницы было зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство».

Хронология событий:

25 декабря 2025: в полицию поступило заявление о пропаже семьи.

6 января 2026: полиция обнаружила тела супругов.

На данный момент: местонахождение их взрослых детей остается неизвестным.

Подозреваемый и возможные обстоятельства

Полиция установила подозреваемого — 29-летнего жителя Махамбетского района. По данным СМИ, возможные подозрения падают на зятя погибших пенсионеров.

Точные обстоятельства произошедшего и место нахождения подозреваемого вместе с супругой пока неизвестны. Расследование продолжается.