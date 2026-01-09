За что «Отбасы банк» может отправить в тюрьму казахстанцев

Отбасы банк официально заявил о строгих проверках заемщиков, оформляющих ипотеку. Банк намерен тщательно проверять источники доходов и подлинность документов, чтобы исключить любые схемы мошенничества при оформлении жилья, сообщает Lada.kz.
Теперь популярные у казахстанцев уловки вроде «прокрутки» денег или фиктивного первоначального взноса могут иметь не только финансовые последствия, но и уголовное наказание.
Под пристальное внимание банка попадают заемщики, которые:
Берут потребительский кредит для оплаты первоначального взноса, тем самым создавая видимость собственной платежеспособности.
Договариваются с застройщиком о фиктивном перечислении денег, чтобы формально подтвердить внесение взноса.
Предоставляют поддельные справки о доходах или намеренно завышают оценку жилья для получения большей суммы кредита.
Любая из этих схем теперь может рассматриваться как мошенничество в глазах закона.
За подобные действия нарушителям, помимо попадания в «черный список» кредитных бюро, грозит:
Статья 190 УК РК – мошенничество: уголовная ответственность за обман с целью получения кредита.
Статья 385 УК РК – подделка документов: наказание за предоставление недостоверной информации или фальшивых документов.
Таким образом, попытка «нарисовать» первоначальный взнос или предоставить фиктивные справки может привести не только к потере кредита, но и к уголовной ответственности.
Согласно статье 36 Закона о банках, если в течение одного–двух лет банк обнаружит, что:
первоначальный взнос был фиктивным,
справка о доходах оказалась поддельной,
он имеет право требовать возврата всей суммы кредита.
Если у заемщика нет возможности погасить долг, жилье может быть выставлено на торги, а заемщик столкнется с серьезными финансовыми и юридическими последствиями.
Отбасы банк делает ставку на прозрачность и законность при выдаче ипотечных займов. Любая попытка обойти правила — от «прокрутки» денег до поддельных документов — теперь может стоить не только кредита, но и свободы.
