Новые размеры утильсбора в Казахстане в 2026 году

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила уплаты утильсбора при первичной регистрации автомобилей в Казахстане. Изменения связаны с ростом величины месячного расчётного показателя (МРП) — теперь 1 МРП равен 4325 тенге. Пропорционально увеличилась и базовая ставка утильсбора, которая составляет 50 МРП, то есть 216 250 тенге вместо прежних 196 600 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Сколько придётся заплатить владельцам разных категорий транспортных средств, а также как правильно оформить и оплатить утильсбор.
Для легковых авто (категория M1), включая внедорожники (G), размеры утильсбора зависят от типа двигателя и объёма мотора:
Электромобили, за исключением гибридов, утильсбор не платят — 0 тенге.
Бензиновые и дизельные авто по объёму двигателя:
До 1 000 см³ — 324 375 тенге (коэффициент 1,5).
От 1 001 см³ до 2 000 см³ — 756 875 тенге (коэффициент 3,5).
От 2 001 см³ до 3 000 см³ — 1 081 250 тенге (коэффициент 5,0).
Свыше 3 001 см³ — 2 486 875 тенге (коэффициент 11,5).
Таким образом, владельцы крупных внедорожников и авто с мощными моторами должны быть готовы к значительно более высокой сумме утильсбора.
Для грузовиков и автомобилей повышенной проходимости размер утильсбора определяется полной массой транспортного средства:
До 2,5 тонн — 756 875 тенге (коэффициент 3,5).
От 2,5 до 3,5 тонн — 1 621 875 тенге (коэффициент 7,5).
От 3,5 до 5 тонн — 1 621 875 тенге (коэффициент 7,5).
От 5 до 8 тонн — 1 730 000 тенге (коэффициент 8,0).
От 8 до 12 тонн — 2 054 375 тенге (коэффициент 9,5).
От 12 до 20 тонн — 2 270 625 тенге (коэффициент 10,5).
От 20 до 50 тонн, кроме седельных тягачей — 4 433 125 тенге (коэффициент 20,5).
Седельные тягачи от 20 до 50 тонн — 2 378 750 тенге (коэффициент 11,0).
Как видно, чем тяжелее грузовой автомобиль, тем выше утильсбор, особенно если речь идёт о тяжёлой технике для дальних перевозок.
Для автобусов и микроавтобусов, включая повышенной проходимости, ставка также зависит от типа двигателя и объёма:
Электромобили — 0 тенге.
Автобусы с рабочим объёмом двигателя до 2 500 см³ — 865 000 тенге (коэффициент 4,0).
От 2 500 до 5 000 см³ — 1 730 000 тенге (коэффициент 8,0).
От 5 000 до 10 000 см³ — 2 270 625 тенге (коэффициент 10,5).
Свыше 10 001 см³ — 2 919 375 тенге (коэффициент 13,5).
Электромобили остаются «льготниками», но автобусы с мощными моторами могут обойтись владельцам в несколько миллионов тенге.
Оплатить утильсбор можно на сайте Recycle.kz. Заявка должна быть заверена электронной цифровой подписью владельца авто.
Необходимо приложить:
Копию таможенной декларации, подтверждающей выпуск авто для внутреннего потребления.
Копию талона о прохождении государственного контроля, подтверждающую дату пересечения границы Казахстана.
Копию СБКТС или ОТТС (одобрения типа транспортного средства).
Если необходимые данные для расчёта утильсбора отсутствуют, операторы могут запросить:
Копию транспортной накладной с VIN-номером или международной накладной CMR.
Копию счёт-фактуры (invoice).
Необходимы:
Скан ПТС или СРТС (свидетельство о регистрации).
Скан СБКТС или ОТТС.
Скан приёмо-сдаточного акта между экспортёром и импортером с указанием идентификационного номера авто.
Скан транспортной накладной или международной накладной CMR с VIN-номером.
Дополнительно может потребоваться талон о прохождении государственного контроля на границе. Если талона нет, датой ввоза считается дата подачи заявки.
Проверяйте данные в заявке внимательно — каждая ошибка приведёт к повторной подаче и задержке.
Все сканы документов должны быть чёткими и разборчивыми.
«Жасыл даму» рассматривает заявки в течение одного рабочего дня; документы, поданные в выходные, принимаются, но не обрабатываются.
Оплату удобнее производить через кассу банка второго уровня — быстрее и надёжнее, чем онлайн.
