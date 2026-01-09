18+
09.01.2026, 13:15

Новые размеры утильсбора в Казахстане в 2026 году

Новости Казахстана 0 688

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила уплаты утильсбора при первичной регистрации автомобилей в Казахстане. Изменения связаны с ростом величины месячного расчётного показателя (МРП) — теперь 1 МРП равен 4325 тенге. Пропорционально увеличилась и базовая ставка утильсбора, которая составляет 50 МРП, то есть 216 250 тенге вместо прежних 196 600 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Сколько придётся заплатить владельцам разных категорий транспортных средств, а также как правильно оформить и оплатить утильсбор.

Легковые автомобили: от микролитров до крупных внедорожников

Для легковых авто (категория M1), включая внедорожники (G), размеры утильсбора зависят от типа двигателя и объёма мотора:

  • Электромобили, за исключением гибридов, утильсбор не платят — 0 тенге.

  • Бензиновые и дизельные авто по объёму двигателя:

    • До 1 000 см³ — 324 375 тенге (коэффициент 1,5).

    • От 1 001 см³ до 2 000 см³ — 756 875 тенге (коэффициент 3,5).

    • От 2 001 см³ до 3 000 см³ — 1 081 250 тенге (коэффициент 5,0).

    • Свыше 3 001 см³ — 2 486 875 тенге (коэффициент 11,5).

Таким образом, владельцы крупных внедорожников и авто с мощными моторами должны быть готовы к значительно более высокой сумме утильсбора.

Грузовые автомобили: от малых до тяжеловесов

Для грузовиков и автомобилей повышенной проходимости размер утильсбора определяется полной массой транспортного средства:

  • До 2,5 тонн — 756 875 тенге (коэффициент 3,5).

  • От 2,5 до 3,5 тонн — 1 621 875 тенге (коэффициент 7,5).

  • От 3,5 до 5 тонн — 1 621 875 тенге (коэффициент 7,5).

  • От 5 до 8 тонн — 1 730 000 тенге (коэффициент 8,0).

  • От 8 до 12 тонн — 2 054 375 тенге (коэффициент 9,5).

  • От 12 до 20 тонн — 2 270 625 тенге (коэффициент 10,5).

  • От 20 до 50 тонн, кроме седельных тягачей — 4 433 125 тенге (коэффициент 20,5).

  • Седельные тягачи от 20 до 50 тонн — 2 378 750 тенге (коэффициент 11,0).

Как видно, чем тяжелее грузовой автомобиль, тем выше утильсбор, особенно если речь идёт о тяжёлой технике для дальних перевозок.

Автобусы и микроавтобусы: электричество против объёма мотора

Для автобусов и микроавтобусов, включая повышенной проходимости, ставка также зависит от типа двигателя и объёма:

  • Электромобили — 0 тенге.

  • Автобусы с рабочим объёмом двигателя до 2 500 см³ — 865 000 тенге (коэффициент 4,0).

  • От 2 500 до 5 000 см³ — 1 730 000 тенге (коэффициент 8,0).

  • От 5 000 до 10 000 см³ — 2 270 625 тенге (коэффициент 10,5).

  • Свыше 10 001 см³ — 2 919 375 тенге (коэффициент 13,5).

Электромобили остаются «льготниками», но автобусы с мощными моторами могут обойтись владельцам в несколько миллионов тенге.

Как правильно платить утильсбор

Оплатить утильсбор можно на сайте Recycle.kz. Заявка должна быть заверена электронной цифровой подписью владельца авто.

Для автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС:

Необходимо приложить:

  • Копию таможенной декларации, подтверждающей выпуск авто для внутреннего потребления.

  • Копию талона о прохождении государственного контроля, подтверждающую дату пересечения границы Казахстана.

  • Копию СБКТС или ОТТС (одобрения типа транспортного средства).

Если необходимые данные для расчёта утильсбора отсутствуют, операторы могут запросить:

  • Копию транспортной накладной с VIN-номером или международной накладной CMR.

  • Копию счёт-фактуры (invoice).

Для автомобилей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан):

Необходимы:

  • Скан ПТС или СРТС (свидетельство о регистрации).

  • Скан СБКТС или ОТТС.

  • Скан приёмо-сдаточного акта между экспортёром и импортером с указанием идентификационного номера авто.

  • Скан транспортной накладной или международной накладной CMR с VIN-номером.

Дополнительно может потребоваться талон о прохождении государственного контроля на границе. Если талона нет, датой ввоза считается дата подачи заявки.

Практические советы

  • Проверяйте данные в заявке внимательно — каждая ошибка приведёт к повторной подаче и задержке.

  • Все сканы документов должны быть чёткими и разборчивыми.

  • «Жасыл даму» рассматривает заявки в течение одного рабочего дня; документы, поданные в выходные, принимаются, но не обрабатываются.

  • Оплату удобнее производить через кассу банка второго уровня — быстрее и надёжнее, чем онлайн.

0
3
0
