Казахстанца приговорили к 14 годам колонии за убийство жены

В Талдыкоргане суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве своей жены, 32-летней Айзат Джумановой. Трагедия произошла в июне 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По данным следствия, супруг Айзат привез её в больницу уже без сознания. Родным о смерти женщины сообщили лишь утром, тогда как трагический инцидент произошёл поздно ночью.
Мать погибшей, Салтанат Жуманова, в интервью Sputnik Казахстан рассказала подробности:
«Мою девочку без сознания родственники зятя перетаскивали из машины в машину и около двух часов ночи доставили в областную больницу. А нам о её смерти сообщили только утром, около девяти. Больница всего в 20 минутах от нас. Родственники зятя сначала оформили все документы, чтобы оправдать своего сына, и только после этого сообщили нам. Они даже скорую не вызвали».
Айзат прожила в браке с мужем всего три года. У пары осталась маленькая дочь, которой на момент трагедии было два года.
Ранее родные женщины утверждали, что она скрывала следы побоев. По словам матери, местная медсестра однажды видела Айзат с синяками. После смерти женщины ни муж, ни его родители не извинились и не признали свою вину.
Судебное разбирательство выявило следующие факты:
Инцидент произошёл 22 июня 2025 года около полуночи.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел Айзат за ворота дома и нанес ей многочисленные удары по жизненно важным частям тела.
В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.
Суд подтвердил вину подсудимого на основании:
заключений судебно-медицинских экспертиз;
показаний свидетелей;
протоколов следственных действий;
других материалов дела.
Суд признал мужчину виновным и назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Суд пояснил, что при определении срока учитывалось отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание назначено близкое к максимальному пределу за такое преступление.
Родные Айзат подчёркивают, что преступление оставило семью в тяжёлом положении:
нет раскаяния со стороны мужа;
нет признания вины со стороны его родственников;
осталась маленькая дочь без матери.
По мнению семьи, подобная трагедия подчёркивает необходимость внимательного отношения к случаям домашнего насилия и своевременного реагирования на сигналы о побоях и угрозах.
