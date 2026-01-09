Казахстанца приговорили к 14 годам колонии за убийство жены

В Талдыкоргане суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве своей жены, 32-летней Айзат Джумановой. Трагедия произошла в июне 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik/Айдана Дайырова

Трагедия в семье Джумановых

По данным следствия, супруг Айзат привез её в больницу уже без сознания. Родным о смерти женщины сообщили лишь утром, тогда как трагический инцидент произошёл поздно ночью.

Мать погибшей, Салтанат Жуманова, в интервью Sputnik Казахстан рассказала подробности:

«Мою девочку без сознания родственники зятя перетаскивали из машины в машину и около двух часов ночи доставили в областную больницу. А нам о её смерти сообщили только утром, около девяти. Больница всего в 20 минутах от нас. Родственники зятя сначала оформили все документы, чтобы оправдать своего сына, и только после этого сообщили нам. Они даже скорую не вызвали».

Ситуация в браке и семья

Айзат прожила в браке с мужем всего три года. У пары осталась маленькая дочь, которой на момент трагедии было два года.

Ранее родные женщины утверждали, что она скрывала следы побоев. По словам матери, местная медсестра однажды видела Айзат с синяками. После смерти женщины ни муж, ни его родители не извинились и не признали свою вину.

Обстоятельства преступления

Судебное разбирательство выявило следующие факты:

Инцидент произошёл 22 июня 2025 года около полуночи .

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел Айзат за ворота дома и нанес ей многочисленные удары по жизненно важным частям тела.

В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.

Суд подтвердил вину подсудимого на основании:

заключений судебно-медицинских экспертиз;

показаний свидетелей;

протоколов следственных действий;

других материалов дела.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным и назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд пояснил, что при определении срока учитывалось отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание назначено близкое к максимальному пределу за такое преступление.

Реакция семьи и общественности

Родные Айзат подчёркивают, что преступление оставило семью в тяжёлом положении:

нет раскаяния со стороны мужа;

нет признания вины со стороны его родственников;

осталась маленькая дочь без матери.

По мнению семьи, подобная трагедия подчёркивает необходимость внимательного отношения к случаям домашнего насилия и своевременного реагирования на сигналы о побоях и угрозах.