Оптовики резко подняли цены на мясо и овощи в Казахстане — рост впечатляет

Оптовики продолжают резко повышать цены на продукты питания, при этом отдельные регионы и категории товаров испытывают настоящий «ценовой шок», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В 2025 году оптовые цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 3,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Бюро национальной статистики.
Рост затронул как отечественные, так и импортные продукты:
Продукты казахстанского производства подорожали на 2,7%.
Товары из стран СНГ — на 6%.
Продукция из остальных стран — на 2,1%.
Таким образом, импорт из стран СНГ дорожал быстрее всего, что создает дополнительное давление на потребителей.
Резкий рост стоимости продовольствия отмечен в отдельных регионах страны:
Жетісу — +8,4%
Западно-Казахстанская область (ЗКО) — +8,9%
Шымкент — +9,3%
Единственным регионом, где оптовые цены немного снизились, стала Атырауская область (-1,2%).
Наиболее заметное удорожание произошло в следующих категориях:
Свежие овощи (кроме картофеля) — +38,5%
Кондитерские изделия из сахара — +22,5%
Мясо — +22,3%
Кофе и его заменители — +21,8%
Орехи — +19%
Эти продукты стали наиболее чувствительными к колебаниям оптового рынка.
Не менее значительный рост цен зафиксирован на:
Сливочное масло — +16,6%
Шоколад — +16%
Мясопродукты — +15,4%
Соль — +15%
Растительные масла — +14,7%
Рыбу, ракообразных и моллюсков — +14,6%
Свежие фрукты — +12,4%
Пряности и специи — +10,2%
Молочную продукцию — +7,5%
Напитки — +5%
Таким образом, рост цен охватил практически весь спектр повседневного продовольствия.
Несмотря на общий тренд к удорожанию, отдельные позиции оптовики продавали дешевле:
Картофель — -12,2%
Рис — -7,1%
Яйца — -0,4%
Это единственные категории, где покупатели могли заметить снижение цен на оптовом рынке.
Резкий рост цен на продовольствие в Казахстане в 2025 году особенно ощутили жители Жетісу, ЗКО и Шымкента, а наибольшие скачки пришлись на свежие овощи, мясо и сладости. Несмотря на это, картофель, рис и яйца продемонстрировали снижение, что частично сглаживает общий «ценовой шок» для оптовых покупателей.
