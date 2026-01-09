Оптовики резко подняли цены на мясо и овощи в Казахстане — рост впечатляет

Оптовики продолжают резко повышать цены на продукты питания, при этом отдельные регионы и категории товаров испытывают настоящий «ценовой шок», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Общий рост цен на продовольствие

В 2025 году оптовые цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 3,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Бюро национальной статистики.

Рост затронул как отечественные, так и импортные продукты:

Продукты казахстанского производства подорожали на 2,7% .

Товары из стран СНГ — на 6% .

Продукция из остальных стран — на 2,1%.

Таким образом, импорт из стран СНГ дорожал быстрее всего, что создает дополнительное давление на потребителей.

Регионы-лидеры по росту цен

Резкий рост стоимости продовольствия отмечен в отдельных регионах страны:

Жетісу — +8,4%

Западно-Казахстанская область (ЗКО) — +8,9%

Шымкент — +9,3%

Единственным регионом, где оптовые цены немного снизились, стала Атырауская область (-1,2%).

Лидеры по подорожанию: овощи и мясо

Наиболее заметное удорожание произошло в следующих категориях:

Свежие овощи (кроме картофеля) — +38,5%

Кондитерские изделия из сахара — +22,5%

Мясо — +22,3%

Кофе и его заменители — +21,8%

Орехи — +19%

Эти продукты стали наиболее чувствительными к колебаниям оптового рынка.

Другие категории продуктов

Не менее значительный рост цен зафиксирован на:

Сливочное масло — +16,6%

Шоколад — +16%

Мясопродукты — +15,4%

Соль — +15%

Растительные масла — +14,7%

Рыбу, ракообразных и моллюсков — +14,6%

Свежие фрукты — +12,4%

Пряности и специи — +10,2%

Молочную продукцию — +7,5%

Напитки — +5%

Таким образом, рост цен охватил практически весь спектр повседневного продовольствия.

Продукты, которые подешевели

Несмотря на общий тренд к удорожанию, отдельные позиции оптовики продавали дешевле:

Картофель — -12,2%

Рис — -7,1%

Яйца — -0,4%

Это единственные категории, где покупатели могли заметить снижение цен на оптовом рынке.

Итог

Резкий рост цен на продовольствие в Казахстане в 2025 году особенно ощутили жители Жетісу, ЗКО и Шымкента, а наибольшие скачки пришлись на свежие овощи, мясо и сладости. Несмотря на это, картофель, рис и яйца продемонстрировали снижение, что частично сглаживает общий «ценовой шок» для оптовых покупателей.