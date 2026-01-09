18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.01.2026, 14:14

Оптовики резко подняли цены на мясо и овощи в Казахстане — рост впечатляет

Новости Казахстана 0 1 472

Оптовики продолжают резко повышать цены на продукты питания, при этом отдельные регионы и категории товаров испытывают настоящий «ценовой шок», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Автор фото: Turan Times
Автор фото: Turan Times

Общий рост цен на продовольствие

В 2025 году оптовые цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 3,4% по сравнению с 2024 годом, сообщает Бюро национальной статистики.

Рост затронул как отечественные, так и импортные продукты:

  • Продукты казахстанского производства подорожали на 2,7%.

  • Товары из стран СНГ — на 6%.

  • Продукция из остальных стран — на 2,1%.

Таким образом, импорт из стран СНГ дорожал быстрее всего, что создает дополнительное давление на потребителей.

Регионы-лидеры по росту цен

Резкий рост стоимости продовольствия отмечен в отдельных регионах страны:

  • Жетісу — +8,4%

  • Западно-Казахстанская область (ЗКО) — +8,9%

  • Шымкент — +9,3%

Единственным регионом, где оптовые цены немного снизились, стала Атырауская область (-1,2%).

Лидеры по подорожанию: овощи и мясо

Наиболее заметное удорожание произошло в следующих категориях:

  • Свежие овощи (кроме картофеля) — +38,5%

  • Кондитерские изделия из сахара — +22,5%

  • Мясо — +22,3%

  • Кофе и его заменители — +21,8%

  • Орехи — +19%

Эти продукты стали наиболее чувствительными к колебаниям оптового рынка.

Другие категории продуктов

Не менее значительный рост цен зафиксирован на:

  • Сливочное масло — +16,6%

  • Шоколад — +16%

  • Мясопродукты — +15,4%

  • Соль — +15%

  • Растительные масла — +14,7%

  • Рыбу, ракообразных и моллюсков — +14,6%

  • Свежие фрукты — +12,4%

  • Пряности и специи — +10,2%

  • Молочную продукцию — +7,5%

  • Напитки — +5%

Таким образом, рост цен охватил практически весь спектр повседневного продовольствия.

Продукты, которые подешевели

Несмотря на общий тренд к удорожанию, отдельные позиции оптовики продавали дешевле:

  • Картофель — -12,2%

  • Рис — -7,1%

  • Яйца — -0,4%

Это единственные категории, где покупатели могли заметить снижение цен на оптовом рынке.

Итог

Резкий рост цен на продовольствие в Казахстане в 2025 году особенно ощутили жители Жетісу, ЗКО и Шымкента, а наибольшие скачки пришлись на свежие овощи, мясо и сладости. Несмотря на это, картофель, рис и яйца продемонстрировали снижение, что частично сглаживает общий «ценовой шок» для оптовых покупателей.

1
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь