09.01.2026, 15:13

Токаев подписал новый Строительный кодекс Казахстана

Новости Казахстана 0 474

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал ряд важных законодательных документов, среди которых – новый Строительный кодекс Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Помимо Строительного кодекса, президент утвердил закон о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законодательных актов, касающихся архитектуры, градостроительства и строительства.

Основные цели и задачи Строительного кодекса

По информации Сената, новый кодекс направлен на создание современной, безопасной и комфортной среды проживания для граждан. Ключевые положения включают:

  • Создание безопасной и комфортной городской среды – включая внедрение безбарьерной среды для маломобильных граждан;

  • Активное участие граждан – предусмотрена возможность обсуждения и участия в принятии градостроительных решений;

  • Цифровизация строительной отрасли – внедрение цифровых реестров и системы сертификации специалистов;

  • Усиление государственного контроля – повышение ответственности органов контроля за соблюдением строительных норм;

  • Повышение ответственности застройщиков и экспертов – в том числе проектировщиков, строительных и экспертных организаций;

  • Увеличение гарантийного срока – на ключевые конструкции объектов строительства и другие элементы, влияющие на долговечность зданий.

Значение изменений для отрасли

Эксперты отмечают, что новый кодекс станет основой модернизации строительного сектора и повышением прозрачности в архитектурно-строительных процессах. Среди ключевых эффектов:

  • Снижение рисков при строительстве объектов различного назначения;

  • Повышение доверия граждан к качеству строительства;

  • Стимулирование профессиональной подготовки специалистов через цифровую сертификацию;

  • Более эффективный государственный контроль и надзор за объектами строительства.

Президентская инициатива также направлена на то, чтобы Казахстан соответствовал современным международным стандартам в сфере строительства и градостроительства, включая вопросы безопасности и экологичности.

