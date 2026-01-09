Токаев подписал новый Строительный кодекс Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал ряд важных законодательных документов, среди которых – новый Строительный кодекс Республики Казахстан . Об этом сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: кадр YouTube

Помимо Строительного кодекса, президент утвердил закон о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законодательных актов, касающихся архитектуры, градостроительства и строительства.

Основные цели и задачи Строительного кодекса

По информации Сената, новый кодекс направлен на создание современной, безопасной и комфортной среды проживания для граждан. Ключевые положения включают:

Создание безопасной и комфортной городской среды – включая внедрение безбарьерной среды для маломобильных граждан;

Активное участие граждан – предусмотрена возможность обсуждения и участия в принятии градостроительных решений;

Цифровизация строительной отрасли – внедрение цифровых реестров и системы сертификации специалистов;

Усиление государственного контроля – повышение ответственности органов контроля за соблюдением строительных норм;

Повышение ответственности застройщиков и экспертов – в том числе проектировщиков, строительных и экспертных организаций;

Увеличение гарантийного срока – на ключевые конструкции объектов строительства и другие элементы, влияющие на долговечность зданий.

Значение изменений для отрасли

Эксперты отмечают, что новый кодекс станет основой модернизации строительного сектора и повышением прозрачности в архитектурно-строительных процессах. Среди ключевых эффектов:

Снижение рисков при строительстве объектов различного назначения;

Повышение доверия граждан к качеству строительства;

Стимулирование профессиональной подготовки специалистов через цифровую сертификацию;

Более эффективный государственный контроль и надзор за объектами строительства.

Президентская инициатива также направлена на то, чтобы Казахстан соответствовал современным международным стандартам в сфере строительства и градостроительства, включая вопросы безопасности и экологичности.