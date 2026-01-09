2026 станет последним годом низких цен на бензин в Казахстане

Эксперты предупреждают о резком повышении стоимости бензина к 2027 году из-за интеграции Казахстана в общий рынок ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: кадр YouTube

Конец эпохи сверхдешевого бензина

Январь 2026 года может стать символическим «финальным отсчетом» для эпохи дешевизны топлива в Казахстане. Аналитики и эксперты рынка ГСМ прогнозируют: текущий год — последний, когда заправка обходится почти вдвое дешевле, чем у соседних стран.

Что изменит договор о едином рынке нефти

Главным катализатором перемен стало решение Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств ЕАЭС согласовали, что с 1 января 2027 года вступает в силу договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов.

Журналист Олег Червинский в своем телеграм-канале объяснил, что это означает «принудительное выравнивание цен». По его словам, стоимость литра бензина в Астане и Алматы должна приблизиться к уровням Москвы и Бишкека. Разрыв текущих цен между Казахстаном и соседними странами, который сейчас почти двукратный, постепенно исчезнет, а рынок станет единым и прозрачным.

«Теневой донор» соседей: мнение президента

Червинский также напомнил недавние слова президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства отметил, что Казахстан невольно выполняет роль «теневого донора» для соседей:

«Дешевое топливо, предназначенное для внутреннего рынка, массово вывозится за рубеж, поддерживая экономики сопредельных стран вместо того, чтобы работать на национальный интерес».

Именно этот фактор станет политическим и экономическим аргументом для постепенного повышения цен.

2026 год — переходный этап

Эксперты считают, что текущий год станет подготовкой к полному вступлению в ЕАЭС. Чтобы избежать резкого социального шока с 1 января 2027-го, правительство может начать поэтапное повышение цен на бензин уже сейчас.

Для понимания разрыва: в январе 2026 года литр АИ-92 в Казахстане стоит около 205–245 тенге, тогда как в России и Кыргызстане его цена эквивалентна примерно 380–450 тенге.

Почему дешевого бензина больше не будет

Экономика диктует свои правила: удерживать цены на уровне «оазиса дешевизны» в регионе с более высокими ценами становится технически и экономически невозможно.

С 2027 года общий рынок нефти ЕАЭС создаст новые реалии:

единая ценовая политика в странах союза;

сокращение нелегального экспорта топлива;

прозрачность и регулирование цен на международном уровне.

Казахстанские водители должны быть готовы к постепенному повышению цен на бензин и адаптироваться к новой реальности рынка.