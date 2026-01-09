В МВД Казахстана провели масштабную ротацию руководителей департаментов полиции

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан состоялись очередные кадровые перестановки в руководящем составе. Изменения затронули сразу несколько регионов страны и центральный аппарат ведомства. О назначениях сообщили в пресс-службе МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
Как уточняется, кадровые решения приняты в рамках плановой ротации, предусмотренной системой государственной службы, и оформлены приказом министра внутренних дел. Все назначения были произведены по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.
В центральном аппарате ведомства произошли ключевые изменения.
Генерал-майор полиции Айдос Рысбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте, назначен руководителем аппарата Министерства внутренних дел. На новом посту он будет курировать организационную и управленческую работу ведомства.
Генерал-майор полиции Мурат Кабденов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Туркестанской области, назначен председателем Комитета административной полиции МВД. Этот комитет отвечает за вопросы общественной безопасности, профилактики правонарушений и административной практики.
Ротация коснулась и руководителей департаментов полиции в ряде областей страны.
Генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, ранее возглавлявший департамент полиции города Алматы, назначен начальником департамента полиции Туркестанской области.
Полковник полиции Абай Жусупов, ранее руководивший департаментом полиции Актюбинской области, возглавил департамент полиции Северо-Казахстанской области.
Генерал-майор полиции Каиркен Алиев, до этого занимавший пост начальника департамента полиции области Улытау, назначен руководителем департамента полиции Актюбинской области.
Генерал-майор полиции Нурхат Уразбаев, ранее возглавлявший департамент полиции Атырауской области, переведён на должность начальника департамента полиции области Улытау.
Генерал-майор полиции Онал Бекиев, ранее работавший руководителем аппарата МВД, назначен начальником департамента полиции Атырауской области.
Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что проводимая ротация руководящего состава носит системный характер и направлена на решение стратегических задач ведомства. По его словам, обновление управленческих кадров призвано:
укрепить правопорядок и общественную безопасность в регионах;
повысить эффективность работы органов внутренних дел;
обеспечить внедрение единых стандартов управления;
реализовать ключевой принцип деятельности полиции — «Закон и Порядок».
В МВД отмечают, что подобные кадровые решения позволяют использовать управленческий опыт руководителей в новых условиях и усиливать взаимодействие между центральным аппаратом и территориальными подразделениями полиции.
