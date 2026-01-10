18+
09.01.2026, 20:25

Казахстанец специально звонил на «102» и с помощью мата проверял терпение полицейских

Новости Казахстана 0 394

В Восточно-Казахстанской области местный житель решил использовать номер «102» не для вызова помощи, а для… собственных оскорбительных тренировок. Риддерский городской суд вынес приговор мужчине, который целенаправленно звонил в полицию, чтобы ругать дежурных нецензурной бранью, сообщает Lada.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как экстренная служба превратилась в площадку для ругани

Инцидент произошел в августе, ближе к полуночи. Мужчина неоднократно набирал номер полиции, а его звонки отличались одной целью — оскорбить помощника оперативного дежурного. Суд установил, что звонки носили явно умышленный характер. Мотивы такого поведения остаются неизвестными, однако очевидно, что речь шла не о шутке, а о намеренном нарушении закона.

Судебное разбирательство и статья 378 УК РК

По статье 378 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Оскорбление представителя власти») мужчина предстал перед судом. Несмотря на смелость, проявленную во время звонков, в зале суда он полностью признал свою вину. Подсудимый раскаялся и принес извинения пострадавшему полицейскому, что стало смягчающим обстоятельством.

Наказание — общественные работы

С учетом того, что ранее у жителя Риддера не было проблем с законом, суд проявил относительную мягкость. В пресс-службе суда сообщили:

«Подсудимому назначено 80 часов общественных работ».

Теперь вместо того чтобы тратить время на ругань по телефону, мужчина будет заниматься полезным трудом на благо родного города.

Преступление или шалость?

Важно отметить, что статья 378 УК РК предусматривает уголовную ответственность, а не просто административный штраф. Это означает, что намеренное оскорбление представителей власти через экстренные линии рассматривается законом как серьезное нарушение, а не безобидная шалость.

