Справка о степени годности к воинской службе в Казахстане стала доступна без военкомата

Портал электронного правительства eGov продолжает расширять перечень цифровых сервисов. Теперь гражданам Казахстана стала доступна справка о степени годности к воинской службе , которую можно получить полностью в онлайн-режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Lada.kz .

Фото: gov.kz

Новая услуга призвана упростить доступ к данным, которые ранее приходилось запрашивать лично через военкоматы и другие ведомства.

Какие сведения теперь можно получить через eGov

Как уточнили в Минобороны, электронная справка содержит комплексную информацию об отношении гражданина к воинской службе, в том числе:

сведения о степени годности к воинской службе ;

данные о состоянии на воинском учете ;

информацию о периодах прохождения воинской службы ;

сведения о службе, которые дают право на получение социальных выплат и льгот.

Все эти данные формируются в официальном электронном документе, который имеет юридическую силу.

Скачать, отправить и распечатать: как работает новый сервис

Пользоваться услугой можно напрямую через портал электронного правительства. Для этого необходимо:

зайти в Личный кабинет на сайте eGov;

перейти в раздел «Воинская служба» ;

нажать кнопку «Скачать».

После этого документ можно:

сохранить на устройство;

переслать через мессенджеры ;

распечатать для предоставления по месту требования.

Процедура занимает считанные минуты и не требует дополнительного подтверждения или посещения государственных органов.

Где может понадобиться электронная справка

В Министерстве обороны подчеркнули, что нововведение особенно актуально для граждан, которым необходимо оперативно собрать пакет документов. В частности, справка требуется при:

поступлении на обучение ;

оформлении на воинскую службу ;

приеме на работу в правоохранительные и специальные государственные органы ;

оформлении социальных выплат, связанных с прохождением службы.

По словам представителей ведомства, цифровизация этой услуги значительно сокращает сроки и упрощает бюрократические процедуры.

Что планируется дальше: мобильные приложения и банки

В Минобороны также сообщили, что работа над сервисом будет продолжена. В перспективе сведения о воинской службе планируется сделать доступными:

в мобильном приложении eGov Mobile ;

через банки второго уровня, интегрированные с государственными базами данных.

Это позволит получать необходимые документы еще быстрее и удобнее — прямо со смартфона.

Цифровизация воинского учета: шаг к удобству граждан

Введение новой онлайн-услуги стало частью общей политики по переводу государственных сервисов в цифровой формат. Казахстанцы получают возможность решать важные вопросы без очередей, бумажных справок и лишних визитов, что особенно актуально в условиях активной цифровой трансформации госуслуг.