Справка о степени годности к воинской службе в Казахстане стала доступна без военкомата

Портал электронного правительства eGov продолжает расширять перечень цифровых сервисов. Теперь гражданам Казахстана стала доступна справка о степени годности к воинской службе, которую можно получить полностью в онлайн-режиме. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Lada.kz.
Новая услуга призвана упростить доступ к данным, которые ранее приходилось запрашивать лично через военкоматы и другие ведомства.
Как уточнили в Минобороны, электронная справка содержит комплексную информацию об отношении гражданина к воинской службе, в том числе:
сведения о степени годности к воинской службе;
данные о состоянии на воинском учете;
информацию о периодах прохождения воинской службы;
сведения о службе, которые дают право на получение социальных выплат и льгот.
Все эти данные формируются в официальном электронном документе, который имеет юридическую силу.
Пользоваться услугой можно напрямую через портал электронного правительства. Для этого необходимо:
зайти в Личный кабинет на сайте eGov;
перейти в раздел «Воинская служба»;
нажать кнопку «Скачать».
После этого документ можно:
сохранить на устройство;
переслать через мессенджеры;
распечатать для предоставления по месту требования.
Процедура занимает считанные минуты и не требует дополнительного подтверждения или посещения государственных органов.
В Министерстве обороны подчеркнули, что нововведение особенно актуально для граждан, которым необходимо оперативно собрать пакет документов. В частности, справка требуется при:
поступлении на обучение;
оформлении на воинскую службу;
приеме на работу в правоохранительные и специальные государственные органы;
оформлении социальных выплат, связанных с прохождением службы.
По словам представителей ведомства, цифровизация этой услуги значительно сокращает сроки и упрощает бюрократические процедуры.
В Минобороны также сообщили, что работа над сервисом будет продолжена. В перспективе сведения о воинской службе планируется сделать доступными:
в мобильном приложении eGov Mobile;
через банки второго уровня, интегрированные с государственными базами данных.
Это позволит получать необходимые документы еще быстрее и удобнее — прямо со смартфона.
Введение новой онлайн-услуги стало частью общей политики по переводу государственных сервисов в цифровой формат. Казахстанцы получают возможность решать важные вопросы без очередей, бумажных справок и лишних визитов, что особенно актуально в условиях активной цифровой трансформации госуслуг.
