Air Astana выступила с официальным заявлением на скандальное письмо бывшего топ-менеджера

Казахстанская авиакомпания Air Astana выступила с официальным заявлением в ответ на письмо, которое распространилось от имени бывшего топ-менеджера Air Astana и FlyArystan Рената Абулханова. Сообщение быстро привлекло внимание общественности и СМИ, вызвав широкий резонанс в деловых кругах и среди пассажиров. В компании подчеркнули, что реагируют на ситуацию в рамках действующего законодательства и оказывают необходимое содействие следствию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: пресс-служба Air Astana

Уголовное дело и позиция Абулханова

Ранее Главная транспортная прокуратура инициировала проверку после публикации письма Абулханова. Он находится под стражей более года по уголовному делу, связанному с фактами хищения и легализации денежных средств. В своем публичном обращении Абулханов заявил о своей невиновности, высказал предположение о возможной фабрикации обвинений и обвинил руководство авиакомпании в корпоративном давлении в период подготовки к IPO.

«Я невиновен. Считаю, что против меня могли фабриковать обвинения, а давление со стороны руководства компании носит корпоративный характер», — заявил Абулханов в своем письме.

Ответ Air Astana на обвинения

В своем официальном заявлении авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время в отношении Абулханова проводятся процессуальные действия компетентными органами.

«Компания действует в рамках действующего законодательства и оказывает необходимое содействие следствию. Оценка фактических обстоятельств дела, равно как и выводы о виновности либо невиновности, относятся исключительно к компетенции суда», — отметили в Air Astana.

Компания также прокомментировала обвинения в корпоративном преследовании:

«Заявления о якобы имеющем место преследовании со стороны компании за отказ выполнять поручения руководства при подготовке к IPO не соответствуют действительности и являются попыткой манипуляции общественным мнением».

Что касается опубликованных фрагментов внутренней переписки, в компании отметили:

«Проверка обстоятельств их происхождения и содержания возможна только в установленном законом порядке».

Призыв к объективности

Air Astana подчеркнула, что распространение непроверенной информации, затрагивающей её деловую репутацию, рассматривается как попытка давления на общественное мнение в период продолжающегося разбирательства.

«Компания оставляет за собой право на защиту своих законных интересов правовыми способами», — заявили в авиакомпании.

Представителей СМИ и общественность призвали воздерживаться от преждевременных выводов до завершения судебного процесса.