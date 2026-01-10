Air Astana выступила с официальным заявлением на скандальное письмо бывшего топ-менеджера

Казахстанская авиакомпания Air Astana выступила с официальным заявлением в ответ на письмо, которое распространилось от имени бывшего топ-менеджера Air Astana и FlyArystan Рената Абулханова. Сообщение быстро привлекло внимание общественности и СМИ, вызвав широкий резонанс в деловых кругах и среди пассажиров. В компании подчеркнули, что реагируют на ситуацию в рамках действующего законодательства и оказывают необходимое содействие следствию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Ранее Главная транспортная прокуратура инициировала проверку после публикации письма Абулханова. Он находится под стражей более года по уголовному делу, связанному с фактами хищения и легализации денежных средств. В своем публичном обращении Абулханов заявил о своей невиновности, высказал предположение о возможной фабрикации обвинений и обвинил руководство авиакомпании в корпоративном давлении в период подготовки к IPO.
«Я невиновен. Считаю, что против меня могли фабриковать обвинения, а давление со стороны руководства компании носит корпоративный характер», — заявил Абулханов в своем письме.
В своем официальном заявлении авиакомпания подчеркнула, что в настоящее время в отношении Абулханова проводятся процессуальные действия компетентными органами.
«Компания действует в рамках действующего законодательства и оказывает необходимое содействие следствию. Оценка фактических обстоятельств дела, равно как и выводы о виновности либо невиновности, относятся исключительно к компетенции суда», — отметили в Air Astana.
Компания также прокомментировала обвинения в корпоративном преследовании:
«Заявления о якобы имеющем место преследовании со стороны компании за отказ выполнять поручения руководства при подготовке к IPO не соответствуют действительности и являются попыткой манипуляции общественным мнением».
Что касается опубликованных фрагментов внутренней переписки, в компании отметили:
«Проверка обстоятельств их происхождения и содержания возможна только в установленном законом порядке».
Air Astana подчеркнула, что распространение непроверенной информации, затрагивающей её деловую репутацию, рассматривается как попытка давления на общественное мнение в период продолжающегося разбирательства.
«Компания оставляет за собой право на защиту своих законных интересов правовыми способами», — заявили в авиакомпании.
Представителей СМИ и общественность призвали воздерживаться от преждевременных выводов до завершения судебного процесса.
