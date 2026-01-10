18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.01.2026, 08:17

Очередь за VIP-статусом: почему «беспонтовые» автономера больше не удовлетворяют казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 566

В Казахстане набирает популярность новый тренд среди автомобилистов — покупка красивых автомобильных номеров. Особенно востребованы варианты, которые официально стоят от 43 250 тенге. Люди выстраиваются в очереди, чтобы выбрать комбинации, легко запоминающиеся или «говорящие», сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: el.kz
Фото: el.kz

Что такое «красивый» номер и как его получить

Государственные регистрационные знаки состоят из трех букв и трех цифр с кодом региона. «Красивыми» считаются комбинации, которые легко запомнить: например, одинаковые буквы или цифры, последовательности вроде 123 или 777.

За такими номерами можно обратиться официально через сервисы ЦОНа или онлайн-платформы. Однако за них предусмотрена отдельная государственная пошлина, и цены зависят от желаемой комбинации.

Стартовый уровень: 43 тысячи тенге

С 1 января 2026 года новые правила Налогового кодекса Казахстана закрепили размеры пошлин за VIP-номера. Их стоимость привязана к месячному расчетному показателю, который в этом году равен 4 325 тенге — на 10% выше, чем в 2025-м.

Минимальная цена «красивого» номера теперь составляет 10 МРП, или 43 250 тенге. За эти деньги автовладелец может выбрать любую комбинацию цифр и букв, кроме более дорогих категорий.

Зеркальные цифры и популярные комбинации

Если хочется «зеркальные» цифры, например, 181, 272, 363, 454, с произвольными буквами, цена возрастает до 15 МРП (64 875 тенге).

Три одинаковые буквы обойдутся в 57 МРП (246 525 тенге) без учета цифр. А если объединить одинаковые буквы с популярными цифровыми наборами вроде 010, 020, 030 — стоимость достигает 114 МРП (493 050 тенге).

Лакшери-уровень для настоящих энтузиастов

Для самых премиальных вариантов цифр и букв цены могут достигать миллионов тенге. Комбинации 001, 002, 003 … 009 и 777 оцениваются в 228 МРП (986 100 тенге), а с тремя одинаковыми буквами стоимость вырастает до 285 МРП (1 232 625 тенге).

Обычные номера остаются дешёвыми

Для тех, кому не важна «красота» цифр, обычные номера с случайным набором букв и цифр стоят всего 2,8 МРП (12 110 тенге), почти в четыре раза дешевле самых доступных VIP-вариантов.

Бонус: сохранение номера

Казахстанцы, купившие красивый номер, могут сохранить его при продаже автомобиля и установить на новую машину. Первые 30 дней хранение в спецЦОНе бесплатное, а до шести месяцев оно стоит 2,8 МРП (12 110 тенге) в месяц.

