Названы самые выгодные и самые рискованные месяцы отпуска в Казахстане в 2026 году

В 2026 году рабочий график казахстанцев будет особенно интересным и непростым. Переносы праздничных дней на будние сокращают количество рабочих смен, а планирование отпуска в “короткие” месяцы может обернуться финансовыми потерями. Специалисты советуют внимательно изучать производственный календарь, чтобы выбрать наиболее выгодный период для отдыха и при этом сохранить зарплату на привычном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: nalog.gov.ru

Казахстанцам приготовили непростой производственный календарь

В целом, в этом году казахстанцам предстоит 119 официальных выходных дней. Их распределение по месяцам будет разным, так как праздничные даты иногда попадают на выходные. В таких случаях отдых переносится на ближайший рабочий день, что влияет на количество рабочих дней и, соответственно, на расчет отпускных.

Переносы праздничных дней и их влияние на рабочие недели

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей в 2026 году предусмотрены следующие ключевые переносы:

8 марта (Международный женский день) выпадает на воскресенье, поэтому выходным станет 9 марта .

Наурыз (21–23 марта) совпадает с уик-эндом, что добавляет казахстанцам дополнительные выходные 24 и 25 марта .

9 мая (День Победы) приходится на субботу, следовательно, отдых продлевается до 11 мая .

День Конституции (30 августа) переносится на 31 августа, а День Республики обеспечивает выходные 25–26 октября.

Сотрудники с шестидневной рабочей неделей получат немного меньше праздничных выходных, но принцип остается тот же: каждый перенос влияет на количество рабочих дней и финансовый результат месяца.

Почему отпуск в “короткие” месяцы может ударить по кошельку

На первый взгляд дополнительные выходные кажутся приятной возможностью отдохнуть. Однако именно в такие месяцы число рабочих дней сокращается, а значит, и заработок за месяц может уменьшиться.

Специалист по кадрам Анастасия Репетунова пояснила:

«Если сотрудник решает взять отпуск именно в "короткий" период, стоит помнить, что один день отпуска практически всегда обходится дешевле, чем день выхода на работу в месяце с небольшим количеством рабочих дней. Кроме того, с отпускных удерживаются налоги и другие обязательные вычеты, что дополнительно снижает итоговую сумму».

Таким образом, даже продление отпуска за счет праздничных дней может обернуться тем, что в конце месяца зарплата окажется заметно меньше ожидаемой.

Самые финансово рискованные месяцы для отпуска

По словам экспертов, наименее выгодными месяцами для отдыха станут март и май. В эти периоды количество праздничных дней и дополнительных выходных особенно велико, что резко сокращает число рабочих дней.

«Планирование отпуска в такие "короткие" месяцы требует особого внимания. Даже несколько дней отпуска в этот период могут существенно снизить итоговую зарплату, особенно для сотрудников с сдельной оплатой труда или доходом, зависящим от количества отработанных дней», — уточнила Анастасия Репетунова.

Когда отпуск выгоднее всего

Наиболее безопасным с финансовой точки зрения считается брать отпуск в “полные” месяцы, где нет большого числа праздников и переносов. В 2026 году к таким месяцам относятся:

Апрель

Июнь

Июль

Сентябрь

Декабрь

Во всех этих месяцах количество рабочих дней достигает стандартной нормы — 22 дня, что минимизирует разницу между зарплатой и отпускными.

«Выход в отпуск в полные месяцы позволяет сохранить доход практически без потерь и делает отдых максимально комфортным», — добавляет эксперт.

Советы экспертов

Специалисты настоятельно рекомендуют заранее изучать производственный календарь, учитывать переносы праздничных дней и планировать отпуск с расчетом на количество рабочих дней в месяце. Грамотное планирование не только поможет избежать финансовых потерь, но и обеспечит спокойный и полноценный отдых без стресса из-за уменьшенной зарплаты.