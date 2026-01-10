КГД разъяснил автоотказы по упрощенке: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане участились случаи, когда налогоплательщики получают отказ в принятии уведомлений о переходе на специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации . Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК пояснил, что большинство таких отказов формируются автоматически информационной системой и не связаны с намерением налоговой службы ограничивать права предпринимателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Основная причина: старые и упраздненные коды ОКЭД

Как отметили в КГД, автоотказы происходят из-за использования налогоплательщиками устаревших или исключенных кодов ОКЭД – общереспубликанского классификатора экономической деятельности.

Например, код 86900 был полностью упразднен и заменен на 86901 и 86909 .

Код 62022 полностью исключен из классификатора.

Если при подаче уведомления налогоплательщик использует эти коды, система не позволяет автоматически принять уведомление, и заявка отклоняется без участия инспектора.

Что нужно сделать предпринимателям и компаниям

Чтобы избежать автоматических отказов, налогоплательщикам рекомендовано актуализировать свои регистрационные данные:

Индивидуальные предприниматели должны подать уведомление об изменении регистрационных данных.

Юридические лица обязаны внести изменения через регистрирующие органы или через Кабинет корреспондента системы «Е-статистика».

После корректировки кодов ОКЭД и соблюдения всех условий применения СНР, налогоплательщики могут повторно подать уведомление о переходе на упрощенную декларацию.

Важные сроки для подачи уведомлений

Комитет государственных доходов напомнил: уведомление о переходе на упрощенный режим необходимо подать не позднее 1 марта 2026 года.

Если это не будет сделано, налогоплательщик с 1 января 2026 года автоматически считается применяющим общий порядок налогообложения, что может повлиять на налоговую нагрузку и бухгалтерский учет.

Итог

Автоматические отказы в упрощенном режиме чаще всего связаны не с ошибками налоговиков, а с несовпадением кодов ОКЭД. Чтобы избежать проблем, важно своевременно актуализировать данные и подать уведомление правильно.