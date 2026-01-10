КГД разъяснил автоотказы по упрощенке: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане участились случаи, когда налогоплательщики получают отказ в принятии уведомлений о переходе на специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации. Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК пояснил, что большинство таких отказов формируются автоматически информационной системой и не связаны с намерением налоговой службы ограничивать права предпринимателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как отметили в КГД, автоотказы происходят из-за использования налогоплательщиками устаревших или исключенных кодов ОКЭД – общереспубликанского классификатора экономической деятельности.
Например, код 86900 был полностью упразднен и заменен на 86901 и 86909.
Код 62022 полностью исключен из классификатора.
Если при подаче уведомления налогоплательщик использует эти коды, система не позволяет автоматически принять уведомление, и заявка отклоняется без участия инспектора.
Чтобы избежать автоматических отказов, налогоплательщикам рекомендовано актуализировать свои регистрационные данные:
Индивидуальные предприниматели должны подать уведомление об изменении регистрационных данных.
Юридические лица обязаны внести изменения через регистрирующие органы или через Кабинет корреспондента системы «Е-статистика».
После корректировки кодов ОКЭД и соблюдения всех условий применения СНР, налогоплательщики могут повторно подать уведомление о переходе на упрощенную декларацию.
Комитет государственных доходов напомнил: уведомление о переходе на упрощенный режим необходимо подать не позднее 1 марта 2026 года.
Если это не будет сделано, налогоплательщик с 1 января 2026 года автоматически считается применяющим общий порядок налогообложения, что может повлиять на налоговую нагрузку и бухгалтерский учет.
Автоматические отказы в упрощенном режиме чаще всего связаны не с ошибками налоговиков, а с несовпадением кодов ОКЭД. Чтобы избежать проблем, важно своевременно актуализировать данные и подать уведомление правильно.
