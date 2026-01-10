В Казахстане стартовало январское ЕНТ: рекордное число участников, подробности и цифры

С 10 января по 10 февраля в Казахстане проходит январское единое национальное тестирование (ЕНТ). Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК. Ежегодно ЕНТ играет ключевую роль для выпускников школ и колледжей, определяя их возможности для поступления в университеты страны, передает Lada.kz.
В этом году подали заявления на участие около 187 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2024 году.
Среди них:
75,2% выбрали казахский язык для сдачи теста;
24,6% – русский язык;
189 участников сдали тест на английском языке.
Интересно, что при подаче заявлений абитуриенты сами определяли удобную дату, время и пункт проведения тестирования, что позволяет каждому участнику подготовиться максимально комфортно.
Министерство науки отметило, что самой популярной комбинацией профильных предметов стала «Математика-Физика» – на нее остановились 19,2% участников. Обычно это будущие:
учителя;
инженеры;
механики и техники;
энергетики;
строители.
На втором месте «Биология-Химия» (16,9%), что выбирают будущие медики.
Третья популярная комбинация – «Творческий экзамен» (9,7%), ориентированная на абитуриентов творческих направлений.
Во время ЕНТ участникам доступны:
калькулятор;
Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева);
таблица растворимости солей.
Если абитуриент считает, что допущена ошибка при оценивании, он может подать апелляцию в течение 30 минут после завершения теста. Результаты по апелляции будут доступны в личном кабинете после решения аппеляционной комиссии.
Формат тестирования в 2026 году не изменился. Абитуриенты продолжают сдавать:
три обязательных предмета;
два профильных предмета на выбор.
Общее количество заданий остаётся 120, из них:
20 заданий – «История Казахстана»;
10 заданий – «Грамотность чтения»;
10 заданий – «Математическая грамотность»;
по 40 заданий – по каждому из двух профильных предметов.
Максимальный возможный балл ЕНТ – 140.
На прохождение теста отводится 4 часа (240 минут). Участникам с особыми образовательными потребностями добавляют дополнительно 40 минут.
Согласно правилам Миннауки, в январском тестировании участвуют:
те, кто уже зачислен в вуз на платной основе, но хочет попробовать другие направления;
студенты, желающие перевестись с творческих направлений на другие;
абитуриенты, стремящиеся поступить на педагогические направления;
выпускники прошлых лет и колледжей;
лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
граждане РК, обучавшиеся за границей;
выпускники текущих классов школ, желающие поступить на платной основе.
Министерство науки подчеркивает, что ЕНТ – это возможность для каждого абитуриента показать свои знания и выбрать оптимальный путь в вуз, независимо от возраста и предыдущего опыта обучения.
