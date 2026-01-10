18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.94
593.88
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.01.2026, 11:44

В Казахстане стартовало январское ЕНТ: рекордное число участников, подробности и цифры

Новости Казахстана 0 677

С 10 января по 10 февраля в Казахстане проходит январское единое национальное тестирование (ЕНТ). Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК. Ежегодно ЕНТ играет ключевую роль для выпускников школ и колледжей, определяя их возможности для поступления в университеты страны, передает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
© Photo : Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Рекордное число участников

В этом году подали заявления на участие около 187 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2024 году.
Среди них:

  • 75,2% выбрали казахский язык для сдачи теста;

  • 24,6% – русский язык;

  • 189 участников сдали тест на английском языке.

Интересно, что при подаче заявлений абитуриенты сами определяли удобную дату, время и пункт проведения тестирования, что позволяет каждому участнику подготовиться максимально комфортно.

Популярные комбинации предметов

Министерство науки отметило, что самой популярной комбинацией профильных предметов стала «Математика-Физика» – на нее остановились 19,2% участников. Обычно это будущие:

  • учителя;

  • инженеры;

  • механики и техники;

  • энергетики;

  • строители.

На втором месте «Биология-Химия» (16,9%), что выбирают будущие медики.
Третья популярная комбинация – «Творческий экзамен» (9,7%), ориентированная на абитуриентов творческих направлений.

Что разрешено на тестировании

Во время ЕНТ участникам доступны:

  • калькулятор;

  • Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева);

  • таблица растворимости солей.

Если абитуриент считает, что допущена ошибка при оценивании, он может подать апелляцию в течение 30 минут после завершения теста. Результаты по апелляции будут доступны в личном кабинете после решения аппеляционной комиссии.

Формат ЕНТ в 2026 году

Формат тестирования в 2026 году не изменился. Абитуриенты продолжают сдавать:

  • три обязательных предмета;

  • два профильных предмета на выбор.

Общее количество заданий остаётся 120, из них:

  • 20 заданий – «История Казахстана»;

  • 10 заданий – «Грамотность чтения»;

  • 10 заданий – «Математическая грамотность»;

  • по 40 заданий – по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный балл ЕНТ – 140.
На прохождение теста отводится 4 часа (240 минут). Участникам с особыми образовательными потребностями добавляют дополнительно 40 минут.

Кто может участвовать в январском ЕНТ

Согласно правилам Миннауки, в январском тестировании участвуют:

  • те, кто уже зачислен в вуз на платной основе, но хочет попробовать другие направления;

  • студенты, желающие перевестись с творческих направлений на другие;

  • абитуриенты, стремящиеся поступить на педагогические направления;

  • выпускники прошлых лет и колледжей;

  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

  • граждане РК, обучавшиеся за границей;

  • выпускники текущих классов школ, желающие поступить на платной основе.

Министерство науки подчеркивает, что ЕНТ – это возможность для каждого абитуриента показать свои знания и выбрать оптимальный путь в вуз, независимо от возраста и предыдущего опыта обучения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь