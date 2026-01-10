В Казахстане стартовало январское ЕНТ: рекордное число участников, подробности и цифры

С 10 января по 10 февраля в Казахстане проходит январское единое национальное тестирование (ЕНТ) . Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК. Ежегодно ЕНТ играет ключевую роль для выпускников школ и колледжей, определяя их возможности для поступления в университеты страны, передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Рекордное число участников

В этом году подали заявления на участие около 187 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2024 году.

Среди них:

75,2% выбрали казахский язык для сдачи теста;

24,6% – русский язык;

189 участников сдали тест на английском языке.

Интересно, что при подаче заявлений абитуриенты сами определяли удобную дату, время и пункт проведения тестирования, что позволяет каждому участнику подготовиться максимально комфортно.

Популярные комбинации предметов

Министерство науки отметило, что самой популярной комбинацией профильных предметов стала «Математика-Физика» – на нее остановились 19,2% участников. Обычно это будущие:

учителя;

инженеры;

механики и техники;

энергетики;

строители.

На втором месте «Биология-Химия» (16,9%), что выбирают будущие медики.

Третья популярная комбинация – «Творческий экзамен» (9,7%), ориентированная на абитуриентов творческих направлений.

Что разрешено на тестировании

Во время ЕНТ участникам доступны:

калькулятор;

Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева);

таблица растворимости солей.

Если абитуриент считает, что допущена ошибка при оценивании, он может подать апелляцию в течение 30 минут после завершения теста. Результаты по апелляции будут доступны в личном кабинете после решения аппеляционной комиссии.

Формат ЕНТ в 2026 году

Формат тестирования в 2026 году не изменился. Абитуриенты продолжают сдавать:

три обязательных предмета ;

два профильных предмета на выбор.

Общее количество заданий остаётся 120, из них:

20 заданий – «История Казахстана»;

10 заданий – «Грамотность чтения»;

10 заданий – «Математическая грамотность»;

по 40 заданий – по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный балл ЕНТ – 140.

На прохождение теста отводится 4 часа (240 минут). Участникам с особыми образовательными потребностями добавляют дополнительно 40 минут.

Кто может участвовать в январском ЕНТ

Согласно правилам Миннауки, в январском тестировании участвуют:

те, кто уже зачислен в вуз на платной основе , но хочет попробовать другие направления;

студенты, желающие перевестись с творческих направлений на другие ;

абитуриенты, стремящиеся поступить на педагогические направления ;

выпускники прошлых лет и колледжей;

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК ;

граждане РК, обучавшиеся за границей;

выпускники текущих классов школ, желающие поступить на платной основе.

Министерство науки подчеркивает, что ЕНТ – это возможность для каждого абитуриента показать свои знания и выбрать оптимальный путь в вуз, независимо от возраста и предыдущего опыта обучения.