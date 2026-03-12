Паника работодателей в Казахстане: Минтруда расставило точки над «i» в вопросе трудовых договоров

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг регистрации трудовых договоров в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД). Поводом для разъяснений стала обеспокоенность работодателей, которые опасаются возможных штрафов за несвоевременное внесение данных о сотрудниках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

По информации ведомства, процесс регистрации продолжается в штатном режиме. Портал HR Enbek, через который осуществляется цифровая фиксация трудовых отношений, работает без ограничений и продолжает принимать новые данные.

При этом в министерстве подтвердили, что в последние дни система испытала серьезную нагрузку. Причиной стал резкий рост активности пользователей. Так, 10–11 марта работодатели массово начали вносить информацию о трудовых договорах, из-за чего количество регистраций достигло примерно 100 тысяч в сутки. Такой всплеск обращений временно увеличил нагрузку на цифровую инфраструктуру сервиса.

В настоящее время, как заверили в Минтруда, техническая работа портала стабилизирована, и система функционирует в обычном режиме.

Будут ли штрафовать за позднюю регистрацию

В ведомстве отдельно подчеркнули: работодатели, которые по каким-то причинам не успели своевременно оцифровать трудовые отношения со своими сотрудниками, могут сделать это сейчас. Система ЕСУТД продолжает работать непрерывно и принимает новые записи без ограничений.

Главное разъяснение министерства касается штрафных санкций. Как сообщили в МТСЗН, автоматическое наложение штрафов за регистрацию трудовых договоров позже установленного срока не предусмотрено. То есть сама система не фиксирует опоздание как основание для немедленного наказания.

Это означает, что работодатели могут спокойно завершить процесс регистрации, даже если ранее не успели внести информацию в систему.

Как на самом деле применяются административные меры

Несмотря на отсутствие автоматических санкций, полностью исключать административную ответственность нельзя. В министерстве пояснили, что наказание возможно только по итогам официальной проверки.

При этом основной принцип работы надзорных органов остается профилактическим. Если во время проверки выявляются нарушения, то первым шагом становится предписание об их устранении. Работодателю предоставляется возможность исправить ситуацию и внести необходимые данные.

Фискальные меры, такие как штрафы, рассматриваются уже как крайняя мера и применяются значительно реже, чем профилактические действия.

Почему государство настаивает на регистрации договоров

Несмотря на отсутствие автоматических санкций, работодателям напоминают о необходимости регулярно и своевременно обновлять сведения в ЕСУТД. Система создавалась для того, чтобы цифровизировать трудовые отношения и обеспечить прозрачность данных о занятости граждан.

На сегодняшний день в базе уже зарегистрировано около 6,5 миллиона действующих трудовых договоров. Наличие этих данных позволяет автоматически подтверждать трудовой стаж работников, а также упрощает назначение социальных выплат и других государственных услуг.

Таким образом, своевременное внесение информации в систему важно не только для соблюдения законодательства, но и для защиты социальных прав сотрудников.