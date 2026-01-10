Предупреждения не останавливают: на чем массово «горят» казахстанцы в интернете

Интернет-мошенничество в Казахстане перестало быть точечной проблемой и превратилось в масштабную угрозу. Аферисты все чаще находят путь не к банковским системам, а напрямую к людям — играя на доверии, спешке и финансовых страхах. Свежие данные Генеральной прокуратуры показывают, какие именно схемы работают эффективнее всего и где казахстанцы остаются наиболее уязвимыми, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: appleinsider.ru

Тысячи обманутых: цифры, которые тревожат

По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, по состоянию на декабрь 2025 года в стране зарегистрировано 47 483 правонарушения по статье 190 УК РК «Мошенничество».

При этом более половины из них связаны с интернетом — на онлайн-аферистов приходится 28 851 случай. Это подтверждает устойчивую тенденцию: цифровая среда стала основной площадкой для преступных схем.

«Это ваш банк»: самый популярный сценарий обмана

Наиболее массовым и по-прежнему результативным методом остается рассылка фейковых SMS и телефонные звонки якобы от банков.

Зафиксировано 6 812 таких правонарушений. Мошенники представляются сотрудниками финансовых организаций, пугают блокировкой счетов или подозрительными операциями и вынуждают людей самостоятельно передавать конфиденциальные данные.

Услуг нет, деньги — есть: ловушка объявлений

На втором месте — объявления о несуществующих услугах.

Таких фактов зарегистрировано 5 768. Речь идет о фиктивных предложениях ремонта, доставки, аренды, оформления документов и других востребованных сервисов. После предоплаты «исполнитель» просто исчезает.

Фишинг и поддельные сайты: когда ссылка опаснее звонка

Еще один массовый канал обмана — фишинг через сайты, электронную почту, ссылки и мобильные приложения.

Всего выявлено 5 420 таких случаев. Злоумышленники создают копии сайтов банков и маркетплейсов, рассылают ссылки и получают доступ к логинам, паролям и банковским данным пользователей.

Кредиты без ведома и покупки-призраки

Среди распространенных схем также значатся:

оформление онлайн-займов на чужое имя — 5 005 правонарушений ;

мошенничество при онлайн-покупках — 4 868 случаев, когда товар не доставляется или оказывается подделкой.

Часто жертвы узнают о проблеме уже после списания средств или появления долговых обязательств.

Финансовые пирамиды и «инвестиции мечты»

Отдельную категорию составляют финансовые пирамиды и псевдоинвестиционные проекты.

В 2025 году зарегистрировано 1 681 такое правонарушение. Аферисты обещают быстрый доход, прикрываясь терминами «инвестиции», «криптотрейдинг» и «пассивная прибыль».

От взломов до фейковых лотерей: редкие, но опасные схемы

Помимо массовых способов обмана, правоохранительные органы зафиксировали и другие формы интернет-мошенничества:

взлом аккаунтов и доменов — 629 случаев;

мошенничество с криптовалютами — 517;

рассылки в соцсетях и мессенджерах от имени банков или знакомых с просьбой одолжить деньги — 368;

фиктивные лотереи, викторины и конкурсы — 143;

обман под видом благотворительности — 141;

фальшивые онлайн-казино — 60.

Главный вывод: слабое место — человеческий фактор

Статистика ясно показывает: мошенники редко взламывают системы напрямую. Их главная цель — доверие самих граждан. Спешка, страх потерять деньги, желание выгодной сделки или быстрого заработка — именно на этом строится большинство преступных схем.

Эксперты отмечают, что без повышения цифровой грамотности и осторожности пользователей масштабы интернет-мошенничества будут только расти.