10.01.2026, 16:02

Правительство Казахстана озвучило списание пени и штрафов казахстанцам - ключевое условие

Новости Казахстана 0 672

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочую встречу с ведущими экспертами экономического блока, чтобы обсудить актуальные вопросы развития экономики страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на правительство.

Фото пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства

В центре внимания оказалось совершенствование налоговой системы и создание условий, которые позволят гражданам и бизнесу эффективнее управлять своими финансами. Встреча подтвердила приверженность правительства к диалогу с профессиональным сообществом и поиску решений, учитывающих реальные потребности налогоплательщиков.

Переходный период и налоговая амнистия

Особое внимание на обсуждении уделялось переходному периоду налоговой реформы, который призван смягчить нагрузку на граждан и предпринимателей в условиях изменений законодательства. Правительство подчеркнуло, что соблюдение правил во время этого периода крайне важно, но вместе с тем предусмотрена определенная гибкость, чтобы не создавать лишних трудностей для налогоплательщиков.

Кто может рассчитывать на списание пени и штрафов

Согласно последнему решению правительства, граждане и компании, которые превысили порог для постановки на учет по НДС, не будут подвергаться административной ответственности. Это означает, что налогоплательщики, которые ранее могли столкнуться с наказаниями за несвоевременную уплату налогов, получат шанс избежать штрафов.

Ключевое условие: пени и штрафы будут списаны только в случае полного погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Практическая польза для казахстанцев

Для многих граждан это решение становится реальной возможностью «очистить» свою налоговую историю и избежать дополнительных финансовых расходов. Списание пени и штрафов позволяет не только сэкономить средства, но и восстановить репутацию добросовестного налогоплательщика, что особенно важно для предпринимателей и тех, кто планирует получение кредитов или участие в государственных тендерах.

Итог: шанс начать 2026 год с финансовой «перезагрузки»

Новая мера предоставляет казахстанцам уникальную возможность начать год без накопленных налоговых штрафов. Главная рекомендация экспертов — внимательно отнестись к сроку погашения основной суммы долга, чтобы воспользоваться льготой и закрепить финансовую стабильность на ближайший период.

