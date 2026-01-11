18+
10.01.2026, 19:47

Казахстан сделал исторический рывок в автопроме

Новости Казахстана

По итогам 2025 года в Казахстане произведено почти 160 тысяч легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в предыдущем году. Такой рост стал рекордным для страны и свидетельствует о качественном развитии автопрома, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы

Общий выпуск транспортных средств всех типов достиг 171 тысячи единиц, что на 18% превышает показатели 2024 года. Это лучший результат за всю историю казахстанского автомобилестроения.

Анар Макашева, президент ҚАО, подчеркнула:

«2025 год стал годом качественного роста казахстанского автопрома. Расширение производственных мощностей и запуск новых предприятий напрямую повлияли на создание рабочих мест — сегодня в отрасли трудятся более 11 тысяч специалистов».

Экономический эффект: вклад отрасли растет

Автомобильная промышленность Казахстана играет важную роль в экономике. По оценкам экспертов, отрасль обеспечивает около 8% от общего объема обрабатывающей промышленности.

В структуре машиностроения Казахстана автопром занимает доминирующее положение: его доля составляет 41,7%. Это говорит о том, что автомобилизация экономики и развитие локальных производств становятся ключевыми драйверами роста.

Инвестиции в отрасль в 2025 году превысили 113,6 млрд тенге, средства направлялись на модернизацию заводов, приобретение нового оборудования и запуск производств автокомпонентов. Новые заводы в Алматы и Костанае — Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan — начали свою работу, усилив потенциал отрасли.

Лидеры производства: кто на вершине

Крупнейшим игроком отрасли остается костанайский завод Allur («СарыаркаАвтоПром»). В 2025 году предприятие выпустило 92,1 тыс. единиц техники, включая легковые и грузовые автомобили.

Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan произвел 52 тыс. легковых автомобилей, показывая стабильный рост.

Новые игроки рынка быстро набирают обороты:

  • Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за первые четыре месяца работы выпустил 15,2 тыс. машин.

  • Kia Qazaqstan за три месяца — 2,9 тыс. автомобилей.

Коммерческий транспорт: рост сегмента продолжается

Производство коммерческой техники в 2025 году составило 12,2 тыс. единиц, увеличившись на 8%. Среди производителей:

  • СемАЗ (Семей) — 3,7 тыс. единиц

  • QazTehna (Сарань) — 2,7 тыс. единиц

  • КАМАЗ Инжиниринг (Кокшетау) — 1,4 тыс. грузовиков

  • Hyundai Trans Almaty — 0,8 тыс. единиц

  • Daewoo Bus Kazakhstan — 0,3 тыс. единиц

  • Уральскагрореммаш — 25 единиц спецтехники

Взгляд в будущее: локализация и компоненты

Президент ҚАО Анар Макашева отметила, что приоритетами казахстанского автопрома остаются дальнейшее увеличение локализации производства и развитие выпуска автомобильных компонентов.

Это позволит снизить зависимость от импорта, укрепить позиции на внутреннем рынке и выйти на международные рынки с конкурентоспособной продукцией.

Таким образом, 2025 год стал для казахстанской автомобильной отрасли годом новых рекордов, инвестиций и стратегического роста, что открывает перед республикой новые возможности в мировой автомобильной индустрии.

