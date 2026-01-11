Западный Казахстан становится точкой притяжения для миллиардов

В Западно-Казахстанской области готовится крупный инвестиционный заход: сразу 14 новых производственных проектов планируется реализовать с участием компаний из Китая. Все они будут сосредоточены на площадке индустриальной зоны «Евразия», сообщили в социально-предпринимательской корпорации Aqjaiyq в ответе на запрос LS, сообщает Lada.kz.
Китайский капитал выходит на запад страны с масштабными промышленными планами
Речь идет не о единичных предприятиях, а о комплексном промышленном развитии региона, охватывающем энергетику, стройиндустрию, машиностроение и переработку.
Инициатором запуска выступает компания VEGA POWER, однако круг потенциальных инвесторов значительно шире. В реализации проектов могут принять участие сразу несколько китайских холдингов и технологических структур, среди которых:
Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group
Liaoning Xinyuanpeng Holding Group
Shenzhen Yuanfang Yidian Technology
Chongqing Zhiying Supply Chain
Beijing Jinyi Venture Capital
Такой состав участников указывает на серьезность намерений и долгосрочный характер сотрудничества.
Совокупная стоимость запуска всех 14 проектов оценивается в 52,2 млрд тенге. Инвестиции планируется направить на создание предприятий сразу по нескольким ключевым направлениям.
В индустриальной зоне «Евразия» предполагается строительство и запуск:
газотурбинной электростанции (ГТЭС);
производства автоклавного газобетона;
предприятий по выпуску сухих строительных смесей и адгезивов;
завода по производству дверных и оконных систем из вакуумного стекла;
производств гидро- и теплоизоляционных материалов;
линии декоративных панелей и стеновых конструкций;
завода металлоконструкций;
лакокрасочного производства;
предприятия по выпуску упаковочных материалов;
завода по производству и ремонту оборудования;
мебельного производства;
комплекса по выпуску строительных материалов.
Фактически речь идет о формировании полноценного строительного и промышленного кластера.
Реализация всех заявленных проектов позволит создать 980 рабочих мест. В СПК подчеркивают, что подготовка к запуску уже идет:
начата процедура выделения земельных участков в соответствии с законодательством;
ведутся работы по подведению инженерных сетей и инфраструктуры.
Это говорит о переходе инициативы из стадии обсуждений в практическую плоскость.
При этом китайские инвесторы — не единственные, кто присматривается к региону. По данным СПК Aqjaiyq, интерес к Западно-Казахстанской области также проявляют компании из:
Турции,
Южной Кореи,
Нидерландов,
России.
Их внимание сосредоточено на таких направлениях, как:
обрабатывающая промышленность;
производство строительных и отделочных материалов;
энергетика и энергоэффективные технологии;
логистика и производственная инфраструктура.
Масштаб заявленных инвестиций и широкий круг потенциальных партнеров указывают на то, что Западно-Казахстанская область постепенно превращается в одну из ключевых индустриальных площадок страны. Если планы будут реализованы в полном объеме, регион может получить не только новые заводы и рабочие места, но и устойчивый импульс для долгосрочного экономического роста.
Комментарии0 комментарий(ев)