11.01.2026, 07:23

Западный Казахстан становится точкой притяжения для миллиардов

Новости Казахстана 0 4 757

В Западно-Казахстанской области готовится крупный инвестиционный заход: сразу 14 новых производственных проектов планируется реализовать с участием компаний из Китая. Все они будут сосредоточены на площадке индустриальной зоны «Евразия», сообщили в социально-предпринимательской корпорации Aqjaiyq в ответе на запрос LS, сообщает Lada.kz. 

Фото: en.people.cn
Фото: en.people.cn

Китайский капитал выходит на запад страны с масштабными промышленными планами

Речь идет не о единичных предприятиях, а о комплексном промышленном развитии региона, охватывающем энергетику, стройиндустрию, машиностроение и переработку.

Кто стоит за проектами: крупные игроки из КНР

Инициатором запуска выступает компания VEGA POWER, однако круг потенциальных инвесторов значительно шире. В реализации проектов могут принять участие сразу несколько китайских холдингов и технологических структур, среди которых:

  • Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group

  • Liaoning Xinyuanpeng Holding Group

  • Shenzhen Yuanfang Yidian Technology

  • Chongqing Zhiying Supply Chain

  • Beijing Jinyi Venture Capital

Такой состав участников указывает на серьезность намерений и долгосрочный характер сотрудничества.

52,2 млрд тенге на старте: во что именно будут вкладывать деньги

Совокупная стоимость запуска всех 14 проектов оценивается в 52,2 млрд тенге. Инвестиции планируется направить на создание предприятий сразу по нескольким ключевым направлениям.

В индустриальной зоне «Евразия» предполагается строительство и запуск:

  • газотурбинной электростанции (ГТЭС);

  • производства автоклавного газобетона;

  • предприятий по выпуску сухих строительных смесей и адгезивов;

  • завода по производству дверных и оконных систем из вакуумного стекла;

  • производств гидро- и теплоизоляционных материалов;

  • линии декоративных панелей и стеновых конструкций;

  • завода металлоконструкций;

  • лакокрасочного производства;

  • предприятия по выпуску упаковочных материалов;

  • завода по производству и ремонту оборудования;

  • мебельного производства;

  • комплекса по выпуску строительных материалов.

Фактически речь идет о формировании полноценного строительного и промышленного кластера.

Новые рабочие места и инфраструктура

Реализация всех заявленных проектов позволит создать 980 рабочих мест. В СПК подчеркивают, что подготовка к запуску уже идет:

  • начата процедура выделения земельных участков в соответствии с законодательством;

  • ведутся работы по подведению инженерных сетей и инфраструктуры.

Это говорит о переходе инициативы из стадии обсуждений в практическую плоскость.

Интерес выходит за рамки Китая

При этом китайские инвесторы — не единственные, кто присматривается к региону. По данным СПК Aqjaiyq, интерес к Западно-Казахстанской области также проявляют компании из:

  • Турции,

  • Южной Кореи,

  • Нидерландов,

  • России.

Их внимание сосредоточено на таких направлениях, как:

  • обрабатывающая промышленность;

  • производство строительных и отделочных материалов;

  • энергетика и энергоэффективные технологии;

  • логистика и производственная инфраструктура.

Западный Казахстан — новая точка роста

Масштаб заявленных инвестиций и широкий круг потенциальных партнеров указывают на то, что Западно-Казахстанская область постепенно превращается в одну из ключевых индустриальных площадок страны. Если планы будут реализованы в полном объеме, регион может получить не только новые заводы и рабочие места, но и устойчивый импульс для долгосрочного экономического роста.

