11.01.2026, 09:57

Ольга Рыпакова уступила пост президента Федерации легкой атлетики главе КМГ - Асхату Хасенову

Новости Казахстана 0 394

В Федерацию легкой атлетики Казахстана внесены значительные изменения в руководстве. 9 января 2026 года стало известно, что Олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова покинула пост президента организации, уступив место председателю правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) Асхату Хасенову. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации и компании, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: olympic.kz, kmg.kz
Фото: olympic.kz, kmg.kz

Ольга Рыпакова становится почетным президентом

В официальном сообщении пресс-службы Федерации отмечается, что Рыпакова переходит на должность почетного президента:

"Олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова избрана почетным президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. В связи с объемом работы, связанной с взаимодействием с международными организациями и сотрудничеством с зарубежными специалистами в рамках Международной федерации легкой атлетики, Ольга Рыпакова перешла с должности президента федерации на должность почетного президента".

Следует отметить, что Рыпакова занимала пост президента Федерации всего один год. За это время она активно участвовала в развитии казахстанской легкой атлетики и укреплении связей с мировыми спортивными организациями. Новый статус почетного президента позволит ей сосредоточиться на международной деятельности и продвижении интересов Казахстана в глобальной спортивной среде.

Асхат Хасенов – новый президент Федерации

Новым президентом Федерации назначен Асхат Хасенов, председатель правления АО "КазМунайГаз". В пресс-службе подчеркнули:

"Президентом Федерации легкой атлетики Казахстана назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов".

Хасенов известен как опытный руководитель в корпоративном секторе, обладающий навыками стратегического управления и развитой сетью профессиональных контактов. Его назначение на пост президента Федерации ожидается как шаг к повышению организационной эффективности и привлечению новых инвестиций в развитие легкой атлетики в стране.

Легкая атлетика в Казахстане: цифры и популярность

Легкая атлетика остаётся одним из наиболее популярных видов спорта в Казахстане. На систематической основе этим видом спорта занимаются более 360 тысяч человек по всей стране. Федерация организует национальные соревнования, развивает молодежные и детские программы, а также поддерживает подготовку казахстанских спортсменов к международным турнирам, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Назначение нового президента открывает новые возможности для реформирования федерации, улучшения инфраструктуры и расширения сотрудничества с зарубежными специалистами и международными спортивными организациями.

