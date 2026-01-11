Масштабная амнистия завершилась в Казахстане: кто остался за решеткой, а кто вышел

В Казахстане завершилась масштабная амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции страны. Решение освободить часть осужденных и сократить сроки наказаний стало знаковым событием в системе уголовно-исполнительной службы, о чем сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным ведомства, в рамках амнистии судами было рассмотрено 15 970 представлений. Из них более 2 тысяч человек уже освободились из мест лишения свободы. Среди них есть женщины и несовершеннолетние, а также граждане с различными категориями ограничений.
Кроме того, сроки наказания были сокращены более чем 11 тысячам осужденных, что позволило многим ранее оставаться под контролем государства, сократить срок пребывания в колонии.
Особое внимание в процессе амнистии уделялось осужденным, состоящим на учете служб пробации. По итогам рассмотрения материалов:
2 888 человек были полностью освобождены от наказания;
7 600 осужденным были сокращены сроки лишения свободы.
Все освобожденные лица теперь находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции, что помогает следить за их адаптацией в обществе.
Амнистия охватила несколько уязвимых категорий граждан:
несовершеннолетних,
женщин с детьми,
беременных женщин,
инвалидов,
пожилых людей.
Для всех освободившихся предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию. Она включает помощь в трудоустройстве, социальную и психологическую поддержку, а также консультации по актуальным вопросам жизни после заключения.
В то же время закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо опасные преступления. Среди них:
коррупционные преступления,
экстремистские и террористические действия,
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
пытки,
рецидивисты.
Таким образом, амнистия коснулась лишь тех, кто не представлял угрозу обществу и чье освобождение могло способствовать социальной адаптации.
