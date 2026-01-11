Масштабная амнистия завершилась в Казахстане: кто остался за решеткой, а кто вышел

В Казахстане завершилась масштабная амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции страны. Решение освободить часть осужденных и сократить сроки наказаний стало знаковым событием в системе уголовно-исполнительной службы, о чем сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Сколько людей вышли на свободу

По данным ведомства, в рамках амнистии судами было рассмотрено 15 970 представлений. Из них более 2 тысяч человек уже освободились из мест лишения свободы. Среди них есть женщины и несовершеннолетние, а также граждане с различными категориями ограничений.

Кроме того, сроки наказания были сокращены более чем 11 тысячам осужденных, что позволило многим ранее оставаться под контролем государства, сократить срок пребывания в колонии.

Амнистия и службы пробации

Особое внимание в процессе амнистии уделялось осужденным, состоящим на учете служб пробации. По итогам рассмотрения материалов:

2 888 человек были полностью освобождены от наказания;

7 600 осужденным были сокращены сроки лишения свободы.

Все освобожденные лица теперь находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции, что помогает следить за их адаптацией в обществе.

Кого коснулась амнистия

Амнистия охватила несколько уязвимых категорий граждан:

несовершеннолетних,

женщин с детьми,

беременных женщин,

инвалидов,

пожилых людей.

Для всех освободившихся предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию. Она включает помощь в трудоустройстве, социальную и психологическую поддержку, а также консультации по актуальным вопросам жизни после заключения.

Ограничения и исключения

В то же время закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо опасные преступления. Среди них:

коррупционные преступления,

экстремистские и террористические действия,

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

пытки,

рецидивисты.

Таким образом, амнистия коснулась лишь тех, кто не представлял угрозу обществу и чье освобождение могло способствовать социальной адаптации.