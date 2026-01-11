18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.01.2026, 13:19

Масштабная амнистия завершилась в Казахстане: кто остался за решеткой, а кто вышел

Новости Казахстана 0 999

В Казахстане завершилась масштабная амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции страны. Решение освободить часть осужденных и сократить сроки наказаний стало знаковым событием в системе уголовно-исполнительной службы, о чем сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько людей вышли на свободу

По данным ведомства, в рамках амнистии судами было рассмотрено 15 970 представлений. Из них более 2 тысяч человек уже освободились из мест лишения свободы. Среди них есть женщины и несовершеннолетние, а также граждане с различными категориями ограничений.

Кроме того, сроки наказания были сокращены более чем 11 тысячам осужденных, что позволило многим ранее оставаться под контролем государства, сократить срок пребывания в колонии.

Амнистия и службы пробации

Особое внимание в процессе амнистии уделялось осужденным, состоящим на учете служб пробации. По итогам рассмотрения материалов:

  • 2 888 человек были полностью освобождены от наказания;

  • 7 600 осужденным были сокращены сроки лишения свободы.

Все освобожденные лица теперь находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции, что помогает следить за их адаптацией в обществе.

Кого коснулась амнистия

Амнистия охватила несколько уязвимых категорий граждан:

  • несовершеннолетних,

  • женщин с детьми,

  • беременных женщин,

  • инвалидов,

  • пожилых людей.

Для всех освободившихся предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию. Она включает помощь в трудоустройстве, социальную и психологическую поддержку, а также консультации по актуальным вопросам жизни после заключения.

Ограничения и исключения

В то же время закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо опасные преступления. Среди них:

  • коррупционные преступления,

  • экстремистские и террористические действия,

  • преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

  • пытки,

  • рецидивисты.

Таким образом, амнистия коснулась лишь тех, кто не представлял угрозу обществу и чье освобождение могло способствовать социальной адаптации.

