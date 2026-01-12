В Казахстане появился неожиданный тренд на необычные имена для новорожденных

В Шымкенте наблюдается новый социальный тренд: родители всё чаще выбирают для новорождённых имена, связанные с историей Казахстана. Популярность получают имена великих ханов и национальных героев, что отражает рост интереса к корням и традициям, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz .

Возрождение исторических имён

Среди мальчиков всё чаще встречаются имена, связанные с казахской историей: Керей хан, Тауке хан, Касым хан, Абылай хан. Редкие и необычные имена тоже возвращаются в моду — например, Нартулга или Байкен. Среди девочек родители выбирают звучные и красивые варианты: Сағым, Сүйкімді, Нұрана.

"Сейчас родители всё чаще обращаются к нашей истории и традициям. Мы наблюдаем рост интереса к историческим именам", — рассказывает исполняющая обязанности руководителя управления РАГС филиала «Правительство для граждан» по Шымкенту Дана Байжумартова.

Алихан возвращается в лидеры

Особое внимание привлекает имя Алихан, которое в этом году вновь входит в топ популярных. Связано это с памятной датой — 160-летием великого деятеля Алихана Букейханова, чьё имя вновь звучит в семьях Шымкента.

"Бабушка назвала его в честь Алихана Букейханова — человека, который искренне любил свой народ. Хочется, чтобы и наш сын вырос таким же, служил людям, был сильным и полезным обществу", — делится жительница города Айнур Пердекул.

Популярность имён зависит от событий

В прошлом году в Шымкенте зарегистрировали более семи тысяч браков, а на свет появилось свыше 26 тысяч малышей. Эксперты отмечают, что на выбор имени влияют не только традиции, но и значимые события в стране, мировые новости, а порой даже популярные фильмы или сериалы.

"Имя — это первое, что родители дарят ребёнку. Чаще всего они закладывают глубокий смысл, как пожелание судьбы малышу. И, возможно, именно среди этих детей будущие лидеры, учёные и те, чьи имена однажды снова войдут в историю", — говорится в сюжете телеканала.

История, оживающая в именах

Тенденция возвращения к историческим именам отражает желание родителей не просто дать ребёнку красивое имя, но и подарить ему связь с прошлым, национальной идентичностью и гордостью за историю своего народа. Шымкент становится городом, где имена вновь становятся маленькими памятниками великой истории Казахстана.