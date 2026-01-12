Известного блогера-миллионника объявили в розыск в Казахстане

В Казахстане на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась ориентировка на известного блогера Кайсара Камзу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Instagram/qais_arr

Дело зарегистрировано 10 января в Астане

Согласно информации на интернет-портале правовой статистики, розыскное дело в отношении Камзу Кайсара, 1995 года рождения, было официально зарегистрировано 10 января 2026 года в столице страны — Астане.

Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу, а непосредственное ведение дела поручено Департаменту экономических расследований по городу Астана.

На портале доступен скриншот официальной ориентировки на блогера, в которой указаны основные данные для его розыска.

Причины розыска пока не раскрыты

Правоохранительные органы пока не предоставили подробной информации о том, по какой причине Кайсар Камза был объявлен в розыск.

Тем не менее, известно, что ранее блогер уже попадал в поле зрения властей.

Связь с нарушениями в сфере лотерей

В 2025 году Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта Казахстана публиковал список нарушителей законодательства о лотереях и лотерейной деятельности.

В этом списке фигурировал и Кайсар Камза: блогера оштрафовали на 300 МРП (1 179 600 тенге) за административные нарушения. Это была официальная мера воздействия, однако связь с текущим розыском пока неизвестна.

Что известно о блогере

Кайсар Камза — известная медийная личность в Казахстане, активный блогер с широкой аудиторией в социальных сетях. Его деятельность нередко вызывает общественный резонанс, что делает любой шаг правоохранительных органов в его отношении предметом повышенного внимания СМИ и пользователей интернета.

Итог: пока причины розыска официально не озвучены, факт регистрации дела и участие в нем Агентства по финансовому мониторингу указывает на возможную связь с финансовыми или экономическими правонарушениями. Следить за развитием ситуации можно через официальный портал правовой статистики и новости СМИ.