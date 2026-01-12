18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.94
593.88
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.01.2026, 20:22

Известного блогера-миллионника объявили в розыск в Казахстане

Новости Казахстана 0 369

В Казахстане на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась ориентировка на известного блогера Кайсара Камзу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Instagram/qais_arr
Фото: Instagram/qais_arr

Дело зарегистрировано 10 января в Астане

Согласно информации на интернет-портале правовой статистики, розыскное дело в отношении Камзу Кайсара, 1995 года рождения, было официально зарегистрировано 10 января 2026 года в столице страны — Астане.

Ориентировка на Кайсара Камзу

Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу, а непосредственное ведение дела поручено Департаменту экономических расследований по городу Астана.

На портале доступен скриншот официальной ориентировки на блогера, в которой указаны основные данные для его розыска.

Причины розыска пока не раскрыты

Правоохранительные органы пока не предоставили подробной информации о том, по какой причине Кайсар Камза был объявлен в розыск.

Тем не менее, известно, что ранее блогер уже попадал в поле зрения властей.

Связь с нарушениями в сфере лотерей

В 2025 году Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта Казахстана публиковал список нарушителей законодательства о лотереях и лотерейной деятельности.

В этом списке фигурировал и Кайсар Камза: блогера оштрафовали на 300 МРП (1 179 600 тенге) за административные нарушения. Это была официальная мера воздействия, однако связь с текущим розыском пока неизвестна.

Что известно о блогере

Кайсар Камза — известная медийная личность в Казахстане, активный блогер с широкой аудиторией в социальных сетях. Его деятельность нередко вызывает общественный резонанс, что делает любой шаг правоохранительных органов в его отношении предметом повышенного внимания СМИ и пользователей интернета.

Итог: пока причины розыска официально не озвучены, факт регистрации дела и участие в нем Агентства по финансовому мониторингу указывает на возможную связь с финансовыми или экономическими правонарушениями. Следить за развитием ситуации можно через официальный портал правовой статистики и новости СМИ.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь