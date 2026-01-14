Чем грозят казахстанцам досрочные изъятия из ЕНПФ

В Казахстане вновь обсуждают досрочные изъятия средств из Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Эксперты предупреждают: преждевременное использование пенсионных накоплений может подорвать всю накопительную систему и привести к крайне низким выплатам на старость, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images

Досрочные изъятия как «бомба замедленного действия» для пенсионной системы

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов уверен, что разрешение с 2021 года использовать средства ЕНПФ на жильё и лечение было ошибкой.

«Если люди снимают деньги до выхода на пенсию, они никогда не смогут накопить достаточную сумму для достойной старости. А бюджетные пенсии слишком малы, чтобы компенсировать недостающие накопления», – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что низкая доходность пенсионных активов в прошлом также подорвала доверие граждан к системе, и многие стали искать любые способы досрочно забрать свои накопления, порой прибегая к фиктивным схемам и посредникам с комиссией.

Медицинские услуги и жильё: разные риски злоупотреблений

Темирханов пояснил, что досрочные изъятия на стоматологию и офтальмологию часто связаны с мошенническими схемами:

Цены на услуги сильно различаются от клиники к клинике.

Оценить реальную стоимость услуг сложно, что создаёт возможности для фиктивных операций с деньгами.

Контроль над обоснованностью таких изъятий лежит на государственном Отбасы банке, а не на ЕНПФ.

В отличие от медицины, использование накоплений на жильё гораздо прозрачнее:

Рыночные цены на недвижимость известны.

Сделки проходят через нотариусов.

Банки строго контролируют ипотечные кредиты, поскольку нарушение правил может лишить их лицензии.

Цены на жильё и инфляция: побочный эффект досрочных изъятий

По данным эксперта, резкий рост изъятий средств из ЕНПФ в 2025 году на покупку жилья стал следствием ожиданий возможного полного запрета.

Цены на первичное жильё выросли на 15,7% (Астана – 17,4%, Алматы – 19,8%).

Вторичный рынок подорожал на 14,6% (Астана – 10,9%, Алматы – 25,4%).

Рост стоимости жилья стал одним из ключевых факторов высокой инфляции – 12,3% за год.

Как досрочные изъятия угрожают будущим пенсиям

Эксперт отмечает, что нынешние правила делают будущие пенсии крайне низкими:

С учётом снятия накоплений на жильё и лечение, пенсия после 40 лет работы составит всего 10–15% от прежнего дохода.

Для сравнения, развитые страны считают систему устойчивой при коэффициенте замещения 60–70%.

Низкие пенсии из ЕНПФ могут стать причиной социальной напряжённости и дополнительной нагрузки на госбюджет.

Три шага к устойчивой пенсионной системе

Мурат Темирханов предлагает три решения для стабилизации пенсионной системы:

Полностью запретить досрочные изъятия на жильё и другие цели. Преобразовать 5% новых взносов в ЕНПФ из условно-накопительных в полностью накопительные. Применять более доходные инвестиционные стратегии и развивать фондовый рынок страны.