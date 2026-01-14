Паспорт и удостоверение: новые правила и сюрпризы для казахстанцев

В 2026 году процедура получения документов, удостоверяющих личность, стала более прозрачной, а правила оплаты — проще. Какие документы стоят денег, когда можно получить их бесплатно и что нового появилось в законодательстве Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане установлен на уровне 4325 тенге. Именно от него зависит стоимость государственных услуг, включая получение паспорта и удостоверения личности.
Паспорт на 24 страницы (для детей до 16 лет) – 17 300 тенге (4 МРП)
Паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП)
Паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП)
Удостоверение личности гражданина РК или вид на жительство иностранца – 865 тенге (0,2 МРП)
Удостоверение личности лица без гражданства (ЛБГ) – 34 600 тенге (8 МРП)
В Налоговом кодексе РК от 18 июля 2025 года прописаны исключения, освобождающие от госпошлины. Это позволит гражданам сэкономить и упростить процедуру оформления документов.
Бесплатно можно получить:
Первое удостоверение личности гражданина РК (по достижении 16 лет или позднее, включая старше 18 лет).
Документы, восстановленные по утере на основе паспорта СССР 1974 года.
При принятии гражданства Республики Казахстан.
При замене паспорта по истечении срока действия.
Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, ставка госпошлины увеличивается:
Вместо 0,2 МРП (865 тенге) гражданин платит 1 МРП (4325 тенге).
Это правило мотивирует жителей Казахстана аккуратно хранить документы и минимизировать случаи утери.
Поправки, принятые в 2025 году, направлены на:
Упрощение процедуры получения документов – граждане могут быстрее и удобнее оформить паспорт или удостоверение через ЦОН или eGov.
Снижение финансовой нагрузки – исключения из госпошлины защищают уязвимые категории граждан.
Сохранение ответственности за документы – штраф за повторную утерю стимулирует аккуратное хранение.
Таким образом, казахстанцы получают более удобный и прозрачный сервис, а государство поддерживает порядок и контроль над выдачей документов.
Сегодня получение и оформление документов можно частично сделать онлайн через:
Портал eGov
Мобильное приложение eGov mobile
Использование ЭЦП (электронной цифровой подписи) для безопасного подтверждения личности
Эти инструменты позволяют экономить время и минимизировать визиты в ЦОН, делая процесс быстрее и удобнее.
