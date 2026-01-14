Паспорт и удостоверение: новые правила и сюрпризы для казахстанцев

В 2026 году процедура получения документов, удостоверяющих личность, стала более прозрачной, а правила оплаты — проще. Какие документы стоят денег, когда можно получить их бесплатно и что нового появилось в законодательстве Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © Дарья Андреева

Размеры госпошлины в 2026 году: цифры, которые нужно знать

С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане установлен на уровне 4325 тенге. Именно от него зависит стоимость государственных услуг, включая получение паспорта и удостоверения личности.

Стоимость паспорта гражданина РК

Паспорт на 24 страницы (для детей до 16 лет) – 17 300 тенге (4 МРП)

Паспорт на 36 страниц – 34 600 тенге (8 МРП)

Паспорт на 48 страниц – 51 900 тенге (12 МРП)

Стоимость удостоверения личности

Удостоверение личности гражданина РК или вид на жительство иностранца – 865 тенге (0,2 МРП)

Удостоверение личности лица без гражданства (ЛБГ) – 34 600 тенге (8 МРП)

Когда казахстанцы могут получить документы бесплатно

В Налоговом кодексе РК от 18 июля 2025 года прописаны исключения, освобождающие от госпошлины. Это позволит гражданам сэкономить и упростить процедуру оформления документов.

Бесплатно можно получить:

Первое удостоверение личности гражданина РК (по достижении 16 лет или позднее, включая старше 18 лет).

Документы, восстановленные по утере на основе паспорта СССР 1974 года .

При принятии гражданства Республики Казахстан .

При замене паспорта по истечении срока действия.

Утеря документа: сколько придется платить

Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, ставка госпошлины увеличивается:

Вместо 0,2 МРП (865 тенге) гражданин платит 1 МРП (4325 тенге).

Это правило мотивирует жителей Казахстана аккуратно хранить документы и минимизировать случаи утери.

Что изменилось в законодательстве и зачем это нужно

Поправки, принятые в 2025 году, направлены на:

Упрощение процедуры получения документов – граждане могут быстрее и удобнее оформить паспорт или удостоверение через ЦОН или eGov. Снижение финансовой нагрузки – исключения из госпошлины защищают уязвимые категории граждан. Сохранение ответственности за документы – штраф за повторную утерю стимулирует аккуратное хранение.

Таким образом, казахстанцы получают более удобный и прозрачный сервис, а государство поддерживает порядок и контроль над выдачей документов.

Цифровые возможности: как упростить жизнь

Сегодня получение и оформление документов можно частично сделать онлайн через:

Портал eGov

Мобильное приложение eGov mobile

Использование ЭЦП (электронной цифровой подписи) для безопасного подтверждения личности

Эти инструменты позволяют экономить время и минимизировать визиты в ЦОН, делая процесс быстрее и удобнее.