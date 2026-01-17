Россиянка пыталась продать почку за 25 миллионов тенге в Казахстане и получила срок вместо денег

Жительница России оказалась в центре скандала после того, как решила продать свою почку на территории Казахстана. Судебное разбирательство завершилось в Павлодаре, где женщину признали виновной в попытке незаконной трансплантации человеческого органа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazlenta.kz

По данным Межрайонного суда по уголовным делам Павлодара, инцидент произошёл в 2024 году. Через мессенджер Telegram россиянка договорилась о продаже своей почки за 50 тысяч долларов США — это более 25 миллионов тенге по текущему курсу. Трансплантация была запланирована на территории города Павлодар.

В Казахстане сделка сорвалась

В 2025 году женщина прибыла в Казахстан для проведения процедуры. Она прошла медицинское обследование и даже получила предоплату в размере 5 миллионов тенге. Однако план быстро провалился: после получения средств россиянка была задержана сотрудниками полиции.

Судебное разбирательство установило, что действия женщины нарушают закон о трансплантации органов и противоречат правовым нормам страны.

Суд учёл смягчающие обстоятельства

Во время заседания подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние. Кроме того, суд учёл наличие на иждивении у неё малолетних детей.

На основании этих факторов суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. С учётом времени, проведённого под стражей после задержания, наказание было признано полностью отбытым. Женщина была освобождена из-под стражи сразу после оглашения приговора.

Приговор вступил в законную силу

Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию. Этот случай вновь привлёк внимание общественности к проблеме нелегальной торговли органами и подчёркивает строгость казахстанского законодательства в этой сфере.