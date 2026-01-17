18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 16:14

Пенсионерам в Казахстане советуют забыть о микрозаймах

Новости Казахстана 0 407

В 2026 году финансовые услуги в Казахстане достигли невиданной ранее доступности. Получить деньги теперь можно буквально за пару минут, используя только смартфон. Для многих это кажется спасением, особенно в моменты неожиданных расходов. Однако для самой уязвимой категории граждан — пенсионеров — эта «легкость» зачастую оборачивается долговой кабалой, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пока банки и микрофинансовые организации совершенствуют алгоритмы выдачи кредитов, пожилые люди всё чаще оказываются в списках проблемных заемщиков, а их долги передаются коллекторским агентствам. Как работает экономика микрозаймов и почему «быстрые деньги» обходятся пенсионерам дороже всего.

Почему пенсионеры оказываются в зоне риска

Микрофинансовые организации (МФО) активно выдают кредиты пожилым людям. Причины тут прагматические:

  • Стабильный доход: в отличие от фрилансеров или безработных, пенсионеры получают гарантированные ежемесячные выплаты от государства.

  • Финансовая дисциплина: поколение старой закалки привыкло платить по счетам вовремя, часто жертвуя собственными расходами на еду или лекарства.

  • Доверчивость и низкая цифровая грамотность: многие пожилые люди не до конца понимают разницу между годовой эффективной ставкой (ГЭСВ) и ежедневным процентом.

Чаще всего займы нужны не на роскошь, а для покрытия «кассового разрыва»: дорогостоящие лекарства, ремонт бытовой техники или помощь детям и внукам.

Как работают микрозаймы: ловушка ежедневного процента

Главная опасность микрозаймов заключается в методе начисления процентов. В отличие от банковских кредитов, где ставка указана за год, МФО часто используют дневные ставки, что создает иллюзию низкой нагрузки, но фактически удваивает или утраивает долг за короткий срок.

Например, ставка в 0,5% в день кажется незначительной, однако в годовом исчислении она превращается в астрономическую цифру, приносящую заемщику непосильное бремя.

Кроме того, некоторые продукты МФО и старые «оптимизированные» кредиты включают дополнительные комиссии. При ставке вознаграждения 20,95% годовых ежемесячное обслуживание в размере 1,19% от суммы долга может сделать платежи практически бесполезными: долг не уменьшается месяцами, даже если заемщик регулярно вносит суммы.

Сравнение кредитных инструментов: где скрыт наибольший риск

Для понимания, насколько опасны микрозаймы, сравним три инструмента, доступные пенсионерам в Казахстане в 2026 году:

  • Потребительский кредит: ГЭСВ составляет от 18% до 35% годовых, срок кредитования — от 6 месяцев, штрафы ограничены законом, получение возможно через отделение или приложение банка.

  • Овердрафт по карте: ГЭСВ от 25% до 45%, срок до зарплаты или пенсии, штрафы согласно тарифу банка, автоматическое списание.

  • Микрозаем в МФО: ГЭСВ может достигать 179% — это потолок, установленный законом, срок займа — от 5 до 45 дней, штрафы максимальные, а деньги поступают онлайн за 2 минуты.

Очевидно, что именно микрозаймы несут наибольший финансовый риск, особенно для пенсионеров с ограниченными доходами.

Технические и юридические «подводные камни»

Даже внимательные заемщики сталкиваются с проблемами, которые не видны при подписании договора:

  • Ошибки в графиках платежей: мобильные приложения иногда добавляют новые месяцы или суммы, и пожилому человеку трудно отличить ошибку от реальной задолженности.

  • Передача долга коллекторам: если платеж не поступил вовремя, долг передается агентствам, чьи графики часто не совпадают с банковским приложением.

  • Автосписания: иногда пенсионер обнаруживает, что его карта обнулилась в день зачисления пенсии, так как банк или МФО списали долг без согласия.

Эти нюансы создают впечатление постоянного контроля и давления на человека, заставляя его тратить значительную часть пенсии на проценты и комиссии.

Как защитить себя и близких

Эксперты рекомендуют пенсионерам и их семьям следующие меры:

  1. Использовать «социальные» вклады: вместо микрозаймов держите небольшую подушку безопасности на депозитах с высокой защитой. В Казахстане сберегательные вклады застрахованы КФГД на сумму до 20 миллионов тенге.

  2. Отказаться от «займов до зарплаты»: предпочтительнее банковская рассрочка или овердрафт в проверенном банке с прозрачными условиями.

  3. Всегда указывать назначение платежа: если помогаете пенсионеру гасить долг, в комментарии к переводу пишите: «Оплата основного долга по договору №...».

  4. Установить запрет на кредиты: через eGov или кредитное бюро можно добровольно заблокировать возможность получения новых займов. Это защитит от импульсивных решений и агрессивного маркетинга.

  5. Требовать бумажный график: не доверяйтесь только экрану смартфона — приходите в отделение банка и берите выписку с печатью для защиты прав.

Вывод

Микрозаймы для пенсионеров — инструмент с «двойным дном». Легкость и скорость получения скрывают за собой риск потерять значительную часть пенсии на процентах и комиссиях. Финансовая свобода в пожилом возрасте начинается с умения говорить «нет» агрессивной рекламе быстрых денег и сознательного выбора безопасных инструментов.

